Pour offense au Chef de l’État, l’entrepreneur , Libasse Diop, arrêté par la Brigade de Recherches de la gendarmerie (EXCLUSIVITÉ DAKARPOSTE)

C’est une information fiable, qui circule, depuis quelques heures, dans le cercle restreint des autorités du pays.

En effet, le sieur Libasse Diop, est au moment où ces lignes sont écrites, au « frais » (en position de garde à vue) dans une des cellules provisoires de la maréchaussée, précisément celles de la redoutée mais redoutable Brigade de Recherches sise à quelques encablures de l’avenue Faidherbe.



De nos recoupements menés depuis plusieurs heures, il s’avère que l’entrepreneur de son état, habitant en banlieue dakaroise, précisément à Yeumbeul, a fait l'objet d'arrestation pour des propos on ne peut plus irrévérencieux à l’encontre du chef de l’Etat, Bassirou Diomaye Faye.

Tombé dans la nasse des pandores de la BR, il est poursuivi pour offense au Chef de l’État et diffusion de propos contraires aux bonnes mœurs.





Eu égard à ses graves propos, notamment aux chefs d'inculpation souvent liés à l'article 80 du Code pénal Sénégalais, inutile d’être devin pour subodorer qu’il risque d’être déféré et écroué par le maitre des poursuites (entendez le procureur de la République).



Dakarposte, qui suit comme de l’huile sur le feu, ce qu’il est convenu d’appeler « le cas Libasse Diop), promet d’y revenir dans les prochaines heures.

