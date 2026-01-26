Présidentielle 2029 : un cadre de soutien se met en place pour Diomaye

La perspective d’une candidature de Diomaye FAYE à l’élection présidentielle de 2029 commence à se préciser. Selon Les Échos, des acteurs politiques ont lancé un mouvement baptisé « Diomaye 2029 », dont l’objectif affiché est de porter la candidature du chef de l’État lors du prochain scrutin présidentiel.



D’après le quotidien, cette initiative s’inscrit dans une dynamique de mobilisation anticipée autour du président en exercice. Le coordonnateur du mouvement, Moïse KAMA, a d’ailleurs été explicite lors d’une conférence de presse : lui et ses camarades entendent œuvrer activement pour la réélection de Diomaye FAYE en 2029.





À travers cette démarche, les initiateurs du mouvement affichent leur volonté de structurer dès à présent un cadre de soutien politique, en vue de préparer le terrain pour une future campagne présidentielle.









































Walf