Présidentielle au Gabon : Albert Ondo Ossa « plébiscité » à Dakar

Le principal adversaire du président gabonais sortant a manifestement décidé d'en découdre avec l’actuel régime et ses 14 ans de règne . A l’issue du vote ce samedi, la victoire cash et sans appel du candidat Albert Ondo Ossa à Dakar semble se dessiner. Selon certaines informations, 72,83% de la diaspora gabonaise à Dakar élargirait bien les chances de l’opposant face à Ali Bongo Ondimba.



La confirmation des résultats dans les lieux de vote donnerait plus de détails dans la capitale sénégalaise qui regorge de milliers de Gabonais.