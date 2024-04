Primature- Passation de pouvoir prévue ce lundi matin entre l'ex premier ministre Sidiki Kaba et son successeur Ousmane SONKO

Selon des informations fiables en possession de dakarposte, la passation de pouvoir entre le désormais ex premier ministre Me Sidiki Kaba et son jeune successeur Ousmane Sonko aura lieu ce lundi 8 Avril 2024 à 10 heures à la primature.



Qu'on le porte dans son coeur ou pas, force est de reconnaitre que le cofondateur du parti Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (Pastef), fin orateur, au charisme certain, a montré du talent et du savoir-faire, tant comme député puis maire de Ziguinchor.



Celui que la rédaction de dakarposte surnomme le "prophète de la jeunesse Sénégalaise" a marqué rapidement les esprits avec son premier speech en tant que chef de gouvernement. Aussitôt nommé, il a laissé entendre que la politique de la nation repose désormais sur le programme intitulé :" pour un Sénégal juste, souverain et prospère."



Le quarantenaire, connu jeune loup ambitieux aux dents longues, est tenu de s’imposer à tire-d'aile en chef d'une nouvelle ossature gouvernementale notamment de ministres et responsables politiques , dont des novices et aguerris- mais acquis à sa cause.

Tout compte fait, lui et son gouvernement seront jugés sur pièces.



En outre, Ousmane Sonko, qui prendra ses fonctions aujourd'hui, devra, également, apprendre à esquiver les nombreux coups qu’il ne manquera pas de recevoir d' opposants blanchis sous le harnais.

Aussi, faudra t'il au premier ministre de la dernière cuvée, gérer ses relations avec le président de la République Bassirou Diomaye Faye sans lui... faire de l’ombre.

Bref, Ousmane "mou selmi" pour paraphraser ses inconditionnels, devra enfin, marquer des points.













njaydakarposte@gmail.com