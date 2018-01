Quand Aliou Cissé boxait Khalilou Fadiga en sélection

En 2002, c’était peu de dire que la tanière était minée par des clans. Henri Camara l’a confirmé lors d’une interview à Record. Il a soutenu que Aliou Cissé? qui était sur le point de perdre son brassard, en était venu aux mains avec Fadiga.



« La cohésion du groupe chantée par tous était du pipeau. En 2002, il y avait bel et bien des clans. Et ces déclarations ne vont pas surprendre ceux qui étaient dans le groupe. Cela s’est matérialisé par des bagarres spectaculaires dans la tanière. On peut dire que les joueurs avaient envie mais il y avait aussi la rancune. J’ai assisté à la bagarre entre Aliou Cissé et Kalidou Fadiga qui se sont cognés comme des boxeurs. C’est Aliou qui avait lancé le premier coup de poing. J’étais là assis à coté de Salif Diao, c’était à la mi-temps d’un match. Et n’eut été l’intervention de feu Jules François Bocandé, le pire allait se produire. Il y avait aussi cette bagarre entre Ferdinand Coly et Pape Sarr à l’entrainement. Coly avec son tempérament n’acceptait jamais qu’on se relâche au marquage. Donc, ça a chauffé entre eux et ils se sont frottés aussi », a rapporté Henri Camara.