Quand Karim poussait son père à nommer Macky premier Ministre

Me Amadou Sall, invité de l’émission « Face to face » ce dimanche revient sur la relation entre le président de la République et le fils de Me Abdoulaye Wade. Pour Me Amadou Sall, le président Macky Sall n’a pas rendu rendu à César ce qui appartient à César. Pour lui, le président Macky Sall au lieu de traiter Karim Wade de la sorte, il devrait faire autrement car, ce dernier a beaucoup contribué à sa nomination comme premier ministre lorsque le président Abdoulaye Wade avait porté son choix sur autre personne. A l’en croire, c’est Karim Wade qui a poussé son père à nommer Macky Sall premier Ministre.