RÉGULATION INCLUSIVE ET NUMÉRIQUE : DAHIROU THIAM APPELLE LES MÉDIAS À JOUER UN RÔLE CLÉ

Le directeur général de l’Autorité de régulation des télécommunications et des postes (ARTP), Dahirou Thiam, a réaffirmé, vendredi, son ambition de bâtir une régulation inclusive et tournée vers les citoyens, lors d’un atelier de formation et d’échanges avec les professionnels des médias.



S’exprimant devant les membres de la Convention des Jeunes Reporters du Sénégal (CJRS) et de l’Union des Radios Communautaires du Sénégal (URAC), le patron de l’ARTP a salué une tradition de collaboration désormais bien ancrée. Il a également magnifié la forte mobilisation et la diversité des organes de presse présents, preuve de l’intérêt accordé aux enjeux de régulation.



Dès l’entame de son discours, Dahirou Thiam a posé les bases de sa vision : une régulation fondée sur l’inclusion. « Une régulation qui écoute, consulte et intègre les préoccupations de toutes les parties prenantes », a-t-il expliqué, rappelant les concertations engagées dans les secteurs des communications électroniques et du postal.



Ces échanges ont permis, selon lui, d’orienter plusieurs réformes structurantes, inscrites dans une dynamique de modernisation du secteur. L’ARTP, en tant qu’autorité administrative indépendante, joue ainsi un rôle central dans l’encadrement des télécommunications et des postes, en veillant à une concurrence saine, au respect des règles et à la protection des consommateurs.





Le directeur général a également mis en avant une série d’actions récentes, notamment le développement d’outils digitaux de régulation, la campagne nationale de mesure de la qualité de service, ou encore l’enquête nationale sur les TIC (ENTICS). À cela s’ajoutent des initiatives comme la lutte contre les équipements non homologués, la préparation des fréquences pour les Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026 ou encore la résiliation de plus de 1,5 million de numéros non conformes en 2025.



Malgré l’ampleur de ces missions, Dahirou Thiam a reconnu qu’elles restent encore peu connues du grand public. D’où, selon lui, le rôle essentiel des journalistes. « Vous êtes les relais entre les institutions et les populations », a-t-il affirmé, appelant les médias à vulgariser l’information et à faciliter la compréhension des enjeux liés à la régulation.



Dans un environnement marqué par l’accélération des technologies et les risques croissants, notamment en matière de cybercriminalité, le DG de l’ARTP a insisté sur la ضرورة d’une régulation innovante et adaptable. Il a notamment évoqué des outils comme les « bacs à sable réglementaires » pour accompagner l’innovation.





Pour Dahirou Thiam, la régulation doit désormais être perçue comme un levier de développement économique et social, et non comme un simple mécanisme de contrôle. Une vision qui implique également une évolution du métier de journaliste, appelé à s’adapter aux transformations numériques.



Clôturant son intervention, il a exhorté les professionnels des médias à devenir de véritables « ambassadeurs de la régulation », capables de traduire les actions de l’ARTP en un langage accessible à tous. Il a enfin déclaré ouverts les travaux du séminaire, tout en souhaitant des échanges fructueux au service d’une meilleure information des citoyens.





























Rts