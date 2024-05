REMISE DES CAHIERS DE DOLÉANCES | LE CHEF DE L’ETAT PRÔNE LA CONCERTATION

Le Président Bassirou Diomaye Faye a reçu cet après-midi les cahiers de doléances des centrales syndicales. Des moments d’échanges sur les défis qui interpellent le monde du travail. Le Chef de l’Etat appelle les partenaires sociaux et les employeurs à la concertation et au dialogue constant.



Au delà de l’espoir que suscite l’élection du Président Bassirou Diomaye Faye qui à la tête du Sénégal, les syndicalistes saluent la dynamique de concertation prônée par le nouveau pouvoir.



Au cours de cette rencontre significative, le Président de la République a rendu hommage aux travailleurs, soulignant l’importance cruciale de leur contribution quotidienne à la société et à l’économie nationale.



Concernant les conventions collectives, le Président de la République a encouragé les travailleurs et les employeurs à continuer le processus d’adaptation du droit négocié aux évolutions du marché du travail.



Dans un geste symbolique, le Chef de l’État a réaffirmé son engagement à promouvoir et à renforcer le dialogue social pour favoriser une meilleure cohésion et la prospérité nationale.







































































Rts