RENCONTRE À ACCRA | LE SÉNEGAL ET LE GHANA UNIS POUR «SAUVER» L’INTÉGRITÉ DE LA CEDEAO

Le Président Bassirou Diomaye Faye a rencontré son homologue ghanéen, Nana Akufo-Addo, lors d’une visite d’amitié et de travail à Accra. Au cœur de leurs discussions, la situation précaire de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et la volonté commune d’empêcher le départ du Mali, du Niger et du Burkina Faso de cette organisation régionale.



Les deux chefs d’État ont réaffirmé leur engagement en faveur de l’idéal panafricain, un principe qui les unit et qui, selon eux, est essentiel pour la prospérité future de l’Afrique.



« L’Afrique a connu la prospérité et la puissance. Elle peut la connaître à nouveau ; elle est même à portée de main », a déclaré le Président Bassirou Diomaye Faye. Pour atteindre cet objectif, il appelle à un rassemblement des forces, à un engagement profond envers le panafricanisme, et à un travail acharné basé sur la solidarité et la complémentarité.



Nana Akufo-Addo a salué l’arrivée de ce nouveau leader sénégalais, soulignant l’importance de son rôle pour surmonter les défis actuels de la CEDEAO. « Nous sommes très heureux d’avoir un nouveau leader au Sénégal parce qu’il pourra nous aider à résoudre les problèmes majeurs auxquels nous sommes confrontés au sein de la CEDEAO, à savoir la menace de trois nations phares que sont le Niger, le Burkina Faso et le Mali de quitter la communauté », a-t-il déclaré.





Le Président Faye, de son côté, a exprimé sa détermination à travailler de concert avec ses homologues pour favoriser le dialogue et renforcer les liens fraternels et amicaux avec ces pays. « La CEDEAO vit actuellement des moments difficiles mais nous allons tous œuvrer à la consolidation des acquis en matière d’intégration, dans un élan de solidarité fraternelle commune », a-t-il affirmé. Il a insisté sur l’importance de l’unité dans la sous-région, soulignant que c’est en étant unis que les pays membres pourront mieux aborder les défis encore en suspens.



Cette rencontre symbolise un effort renouvelé pour stabiliser la CEDEAO et renforcer l’intégration régionale, dans un contexte où les tensions politiques et économiques menacent de fracturer la communauté.



Le partenariat entre le Sénégal et le Ghana apparaît ainsi comme un pilier essentiel pour le maintien de la cohésion au sein de la CEDEAO, un objectif crucial pour l’avenir de l’Afrique de l’Ouest.











































































Rts