RTS : PAPE ALÉ NIANG TEND LA MAIN AUX JOURNALISTES QUI ONT QUITTÉ LA BOÎTE

Officiellement installé en tant que directeur de la Radiotélévision sénégalaise (RTS), Pape Alé Niang tend la main aux journalistes qui se sont vus obligés de quitter la télévision nationale. Il les invite à revenir au bercail.



« Je tends la main à tout le monde et j’invite ceux qui ont quitté de revenir, ils fondent partis de la famille de Rts. Donc il faut rentrer. Ici, c’est chez vous et c’est à vous de le remettre sur la bonne lancée », a déclaré le nouveau Dg de la radiotélévision sénégalaise (RTS).



Pape Alé qui se dit content d’être à la Rts, a souligné que la chaîne nationale est « un joyau qu’on l’accepte ou non », déclarant que « tous ceux qui sont dans le privé, aimeraient être à la Rts, j’ai reçu pas mal de cv depuis ma nomination avant même la passation de service, et des gens qui veulent être recrutés à la Rts ».



Le patron de Dakarmatin prévoit des réformes par rapport à la manière de fonctionner de la Rts, notamment « les programmes ». Il a également promis de « réconcilier la Rts avec les Sénégalais ». Pour ce faire, Pape Alé a exhorté tous les agents de la Rts à » se joindre à lui comme une seule personne pour porter plus haut la réputation de la Rts d’en faire une référence non seulement au Sénégal, mais dans tout le continent africain ».



Pour lui, c’est une honte que dans les sondages la Rts qui est une télévision nationale ne vient pas en première de position, « il faut que la tendance se renverse, et on est capable de le faire. Ici, à la Rts, il n’y a que des journalistes doués dans leur domaine », a -t-il laissé entendre.



Il invite les journalistes de se retrousser les manches et ensemble avec lui travailler à rehausser l’image de la Rts. « C’est un service public dédié au Sénégalais. Donc, il faut que les Sénégalais se sentent concernés par les programmes diffusés sur la chaine ».



Le nouveau Dg, ne compte pas perdre une minute de plus, « le travail démarre à compter d’aujourd’hui, tout à l’heure après la passation de service, nous sommes une équipe, une équipe, c’est une chaîne, si un seul maillon disparaît, le manque se fera sentir. Ma porte restera ouverte à tous les employés qui ont une suggestion à faire pour la marche de la Rts. », a -t-il indiqué.













































































dakarmatin