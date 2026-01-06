Rencontre stratégique à Kaolack -OUSMANE SONKO INSTRUIT LA SONACOS D’ACHETER 450 000 TONNES D’ARACHIDES

« J’ai instruit la SONACOS d’acheter 450 000 tonnes au lieu des 250 000 tonnes », a-t-il notamment indiqué, soulignant qu’il y a un besoin de 106 milliards de F CFA pour que la SONACOS puisse acheter 250 000 tonnes. Ousmane Sonko a fait cette annonce lundi dans la capitale du Saloum où il a visité l’usine de la SONACOS de Lyndiane, en vue de constater l’évolution de la campagne de commercialisation des graines d’arachides. Il s’est, ensuite, rendu a Ndiaffate Sérère où il a rencontré des acteurs du secteur agricole de la région de Kaolack. Selon le Chef du Gouvernement, malgré la situation qu’il a trouvée sur place, 50 à 75 milliards de F CFA seront mobilisés au profit de la SONACOS afin qu’elle puisse acheter la production. D’après lui, « tout ne peut être réglé en un jour, d’autant plus que certaines choses découlent de défaillances dans nos services ». « Dans les prochains jours, vous verrez les mesures que nous avons prises pour que la production d’arachide soit achetée le plus rapidement », a rassuré le Premier ministre.



Collecte record, création de 2300 emplois…



Le passage du Premier ministre dans le Bassin arachidier a aussi permis de dresser un tableau reluisant du redressement de la Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal (Sonacos). Ce qui atteste de la nouvelle dynamique impulsée par les autorités actuelles en matière de gouvernance économique et de souveraineté productive. En effet, la Sonacos était dans une situation catastrophique et l’ensemble de ses cinq usines étaient complètement à l’arrêt. Une paralysie industrielle totale qui pesait lourdement sur l’économie nationale et sur les revenus du monde rural. Quelques mois plus tard, le contraste est saisissant. La relance des activités a permis la remise en marche de l’ensemble des unités de production et la création de plus de 2 300 emplois en huit mois, un signal fort dans un contexte de forte attente sociale. Un redressement qui n’est pas seulement industriel, mais aussi humain, à cause de l’impact direct pour les travailleurs et leurs familles. Sur le front agricole, les performances de la Sonacos traduisent la même dynamique. Lors de la dernière campagne, l’entreprise a collecté 155 000 tonnes d’arachides en 2024/2025, -soit 12 fois de la performance de la campagne 2023/2024-, injectant plus de 70 milliards de F CFA dans le monde paysan. Une manne financière qui a contribué à soulager les producteurs et à sécuriser leurs revenus. La campagne en cours confirme cette tendance. À ce stade, 52150 tonnes d’arachides ont déjà été réceptionnées. À cela s’ajoutent environ 18.825 tonnes supplémentaires attendues dans les prochains jours. Des chiffres éloquents qui témoignent d’un retour de la confiance entre la Sonacos et les producteurs. Il s’y ajoute le renforcement de la capacité de collecte de la Sonacos qui peut, maintenant, absorber en moyenne 3 500 tonnes d’arachides par jour, avec un potentiel pouvant atteindre des niveaux bien plus élevés en fonction des besoins.



L’ensemble des acteurs mis devant leurs responsabilités



Face aux responsables concernés, le chef du gouvernement a tenu un discours de vérité et annoncé des mesures hardies pour assurer un meilleur suivi de la commercialisation de l’arachide. Selon lui, « l’objectif est d’apporter des solutions définitives pour soutenir les paysans. Il a réaffirmé « sa disponibilité à entendre toutes les vérités et à dire les siennes », déclarant souhaiter « que le paysan sénégalais devienne milliardaire ». Revenant sur « la confiance que les Sénégalais ont placée dans le nouveau régime », le Premier ministre a rappelé que « la construction d’un pays ne se fait pas en un jour, surtout lorsque l’héritage reçu est jugé catastrophique ». Sur la question de l’arachide, il soutient avoir consacré un ouvrage à cette filière en 2018. Sonko de marteler avec force : « Je ne partage pas l’idée selon laquelle l’arachide ne serait ni rentable ni viable. Je persiste et je signe que l’arachide est bel et bien une culture rentable et stratégique pour le Sénégal. Le Sénégal dispose de sols (dior) capables de produire de l’arachide en quantité. Si l’arachide a été introduite au Sénégal et le café en Côte d’Ivoire à l’époque coloniale, ce n’était pas un hasard, mais en raison de la qualité des sols. Dans l’arachide, tout est valorisable. Le véritable enjeu réside dans la mise en place d’une nouvelle politique agricole capable de rendre la filière pleinement rentable ». Pour Ousmane Sonko, « les problèmes actuels ne sont que le résultat de politiques antérieures ». Il a rappelé qu’en 2022, année record en matière d’exportation avec 245 000 tonnes, la SONACOS et les huiliers n’avaient pas acheté plus de 150 000 tonnes. Selon le Premier ministre, gouverner repose sur une vision appliquée méthodiquement, et non sur la précipitation. Il a dénoncé l’invasion du marché national par certaines huiles importées et appelé à corriger cette situation pour permettre à la SONACOS de fonctionner correctement. Il a plaidé pour une refonte complète du schéma de commercialisation, qu’il a jugé défaillant, et a rappelé avoir exigé de la direction de la SONACOS des garanties sur sa capacité à acheter, transformer et exporter 450 000 tonnes d’arachides.



«Le gouvernement dispose d’une vision intégrée et globale»



Ousmane Sonko a insisté sur la transparence et la vérité dans la gestion de la filière, affirmant que « le gouvernement dispose d’une vision intégrée et globale ». Il a déclaré que « l’arachide deviendra un levier majeur du développement du pays ». À titre d’exemple, il a évoqué « la réforme engagée dans le secteur des engrais, avec la mise en place de comités d’audit des contrats et la volonté de reprendre le contrôle de la filière phosphate afin de mieux gérer la question des intrants agricoles. Le Premier ministre a souligné l’urgence d’acheter rapidement l’arachide, appelant à l’unité entre l’État et les paysans. Il a rappelé que le prix plancher, initialement fixé à 280 F CFA, a été relevé à 305 F CFA pour protéger les producteurs, tout en laissant la possibilité de vendre à un prix supérieur. Il a précisé que la ligne rouge du gouvernement est la vente en dessous de ce seuil. S’adressant aux exportateurs, le Premier ministre a dénoncé « le fait que de nombreuses subventions n’atteignent pas leurs véritables bénéficiaires » et juré que « des corrections seront apportées dans l’intérêt exclusif des paysans ». Ousmane Sonko, qui « appelle à la patience » et affirme que « le Sénégal est engagé dans un nouveau départ », rappelle « les efforts consentis pour réduire le coût de la vie, notamment sur le riz, le carburant, le sucre et d’autres produits essentiels ». Il a aussi assuré que « les problèmes discutés trouveront des solutions définitives dans un horizon d’un à deux ans ». Il a insisté sur « la nécessité de faire fonctionner tous les points de collecte, sanctionner les manquements et garantir une transparence totale à tous les niveaux de la filière ». Le Premier ministre a rejeté les critiques laissant entendre que l’État n’a rien fait, soulignant que l’agriculture repose sur trois piliers : « la production, la commercialisation et la transformation ». L’État a injecté 130 milliards de F CFA dans le secteur, subventionné les engrais et les semences, tout en reconnaissant les efforts fournis par les paysans. Il a rappelé que le Sénégal ne compte pas uniquement des agriculteurs, mais aussi des transporteurs, commerçants, enseignants et pêcheurs, précisant que le niveau de subvention accordé à l’agriculture n’a pas été appliqué aux autres secteurs. Il a invité les acteurs à reconnaître ces efforts, tout en soulignant que, moins de deux ans après l’arrivée au pouvoir du nouveau régime, des machines agricoles de dernière génération ont déjà été livrées.







