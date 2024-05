René Pierre Yehoumé de l'APR-Plateau tire sur le DG du Port Waly Diouf Bodian

"Les propos de Waly Diouf Bodian ,DG du port sont d’une autre époque et ne reflète pas la vision des < 3J > Jub -Jubaal - Jubabti en s’attaquant à l’opposition et mieux vaut pour un homme politique de faire des bêtises que de les dire. La gestion d’un État nécessite beaucoup de lucidité et non à cette volonté néfaste de vouloir nous réduire .Le peuple est politiquement éveillé et nul ne peut tromper personne .La question suivante que Thucydide ne se posait pas : comment réconcilier la morale avec la politique ? Ou encore : comment pourrait-il y avoir une morale de la politique et une politique de la morale ?Il faut reconnaître que Waly Diouf Bodin a fait une erreur de communication < Opposition milliardaire > et nous l’attendons sur des résultats concrets de continuer le travail exceptionnel de l’ancien DG sortant Mountaga Sy ,peut être n’a t’il pas conscience de ses charges nombreuses .Il est grand temps de dépassionner le débat et de rester dans le concret .Apres l’euphorie de la victoire ,on semble se glisser dans un marécage nauséabond et là où il n’y a pas de cheval pour courir ,il faut utiliser son intelligence .Osons ! Rene Pierre Yehoume Responsable APR-Dakar Plateau" écrit René Pierre Yehoumé sur le mur de sa page facebook parcouru par dakarposte