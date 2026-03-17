Rénovation de la grande mosquée de Touba: les travaux démarrent jeudi prochain

Le khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, posera la première pierre des travaux de rénovation et d’embellissement de la grande mosquée de Touba jeudi prochain, coïncidant avec le 29e jour du Ramadan. L’annonce a été faite par le porte-parole du Khalife dans une déclaration publiée ce lundi.



Selon Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre, porte-parole du khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké procédera personnellement à la pose de la première pierre des travaux de rénovation et d’embellissement de la grande mosquée de Touba. Cet événement aura lieu le jeudi 19 mars 2025, entre 12h et 13h, coïncidant avec les dix derniers jours du ramadan. Le porte-parole précise que la présence des fidèles résidant hors de Touba n’est pas requise, et invite la famille du Cheikh à y assister.



Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre a également rappelé que le projet de rénovation de la grande mosquée de Touba sera entièrement financé par les fidèles, suivant ainsi l’exemple des prédécesseurs de Serigne Mountakha Mbacké. Il a souligné que la sacralité du lieu doit être préservée, affirmant : « La mosquée est sacrée, elle sera construite avec de l’argent licite ». Aucun financement extérieur ne sera accepté. Il a donc appelé les fidèles à se mobiliser davantage pour soutenir ce projet.



Il faut rappeler que depuis l’appel du Khalife pour ce projet, les fidèles ont déjà apporté des contributions importantes. «Nous avons rassemblé une importante somme», a déclaré Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre, sans toutefois dévoiler le montant collecté.



Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre a saisi l’occasion pour retracer l’histoire de la construction de la grande mosquée de Touba, qui est une recommandation de Serigne Touba. Serigne Mouhamadou Moustapha Mbacké en avait fait son projet phare et avait déployé tous les efforts pour concrétiser ce vœu du fondateur du mouridisme. Tous les khalifes successifs de Serigne Touba ont apporté leur contribution à ce projet, jusqu’à Serigne Mountakha Mbacké.

























































Le Soleil