Révélations sur la situation à AIR SENEGAL ... (Suite et pas fin)

Et, l'on reparle de ce que d'aucuns appellent prosaïquement le cas Air Sénégal qui bat de l'aile. Nous écrivions pas plus tard que ce mercredi matin que le talentueux commandant de bord de notre A330 néo est en bisbille avec le DG Philippe Bohn, le Directeur Général de la compagnie nationale. Ne pensez surtout pas que ceci est lié à la sortie de Monsieur Bohn sur la dévalorisation de la fonction de pilote, mais à la volonté de "franciser" le cockpit de la compagnie. Alors Dakarposte se pose toujours la même question, quel est le rôle de l'ancien Premier ministre Souleymane Ndéné Ndiaye bombardé PCA par le Pr Macky Sall au moment des turbulences internes?

Loin de jouer les Cassandre et/ou les oiseaux de mauvais augure, Dakarposte alerte pour que le départ annoncé de l'ex commandant de bord A380 de Emirates, qui avait décidé de rentrer au bercail pour participer à l'aventure Air Sénégal ne se matérialise. Le tout nouveau ministre du Tourisme Alioune Sarr est, pourrait-on dire, avisé!

Dakarposte vous promet d'autres révélations sur Air Sénégal avec le contrat juteux de communication filé à une société canadienne installée au Sénégal depuis moins de deux ans par la seule volonté de Monsieur... Bohn







En attendant, parlons de la der des ders c'est à dire l'immobilisation de L'A330 Neo qui place notre compagnie nationale dans un cycle de retard pénalisant les passagers.

Dakarposte est en mesure de révéler qu' aujourd'hui le vol Dakar - Paris prévu à 9h50 a pris les airs à 16h46 pour une arrivée à 23h44 à Roissy Charles de Gaulle, alors que le vol devant rallier Paris à AIBD n'a décollé qu'à 21h06 avec un retard de plus de 2h sur l'heure initiale. Le plus cocasse c'est que notre cher Philippe Bohn a sollicité HiFly pour prendre en location 2 Airbus, un A340 et un A330, soit une charge supplémentaire de 400.000 millions de nos francs hors frais et charges liés aux vols. Pendant ce temps, ce qui était présenté comme un changement de pièce sur le nouvel aéronef commence à coûter cher aux contribuables sénégalais. Air Sénégal reste une société nationale.



Affaire à suivre...