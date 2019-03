Révélations sur le remaniement que prépare le Pr Macky Sall

Des informations glanées péniblement de sources très au fait de ce qui se trame dans les plus hautes sphères de l'Etat, ce remaniement, qui polarise presque toutes les attentions, devrait être assez large, pour, notamment permettre au Président Macky Sall d'affronter les prochaines échéances on ne peut plus décisives.



Plusieurs sources s'accordent à dire que "Macky compte garder encore son actuel Premier Ministre" . "Car, argumente Sadaga un vieux militant de l'APR, Dione n'a pas d'ambitions politiques et il ne lorgne absolument rien. Et, vous savez mieux que moi que tout Président, tout chef ne veut pas, du tout alors de dualité. C'est connu: entre Macky et Mohamed Dione, c'est une confiance aveugle et personne ne connait mieux Macky que son actuel chef du gouvernement. C'est un "talibé" de Macky pourrait-on dire."



Cela dit, il s'agira pour le chef de l'Etat, d'un ajustement de ressources humaines, mais bien une volonté du chef de file l’exécutif de marquer l'Histoire politique du Sénégal.



Notre interlocuteur, inconditionnel du 4ème Président du Sénégal, mais au parfum des tractations en coulisses de révéler:"Le Président de la République aussitôt réélu a laissé entendre que cette nouvelle confiance du peuple Sénégalais donne obligation de mieux faire. Et, chaque voix doit être respectée. Ce n'est pas pour rien que Macky ait dit s'agissant du scrutin: "qu' il n’y a, à ses yeux, ni vainqueur ni vaincu. Il n’y a plus d’électeur et il n’y a qu’un seul camp, celui du Sénégal. Nous sommes un peuple, animé d’un seul but, le Sénégal. Je serai le président de la nation. C’est la même flamme qui brûle en chacun de nous. Ce qui nous unit est plus que ce qui nous désunit. Nous sommes une même nation avec le même engagement patriotique". C'est un message fort du Président qui en dit long. Je veux dire par-là que Macky va mettre sur pied un gouvernement que je peux qualifier d'union nationale "



Invité à être plus explicite, notre informateur dira: "Macky Sall a promis la poursuite du temps de l’action. Seul, le travail fera se développer un pays dit le chef de l'Etat devant toute la nation. Sous ce registre, le Président de la République a invité à haute et intelligible voix à une conquête de nouveaux acquis pour la réussite des affaires du pays. C'est assez révélateur. Ne soyez donc pas surpris qu'il nomme des gens nouveaux issus d'autres chapelles politiques, de la société civile etc... C'est Macky himself qui a dit publiquement :" Je tends la main à tous et à toutes, pour travailler ensemble. Je convie ce dialogue à tout le monde. Dialogue auquel mes prédécesseurs Abdoulaye Wade et Abdou Diouf pourront contribuer pour éventuellement, trouver de nouvelles pistes de développement. C'est clair comme l'eau de Roche. Inutile donc de polémiquer"



Il nous revient cependant que ce remaniement large est souhaité par Macky "-himself "excédé qu'il est par les crises à répétitions pour ne pas dire les scandales qui gênent le bon fonctionnement du gouvernement".



Il s'agira en somme d’une redistribution des cartes afin de faire repartir la machine. "Tous ceux qui ont dealer, ceux-là , comme révélé par dakarposte, qui n'ont pas mouillé le maillot, entre autres responsables qui n'existent qu'à travers les médias, c'est à dire pas du tout représentatifs vont quitter" glisse une source jusqu'ici fiable

C'est dire qu'il y'aura des surprises et non des moindres dans ...quelques jours.





Mamadou Ndiaye dirpub dakarposte