Rufisque : Un réseau de faux billets de deux milliards démantelé

Le combat contre la délinquance économique continue au Sénégal. Le 2 mars 2026, la Brigade de Recherches de Keur Massar a effectué l’interpellation de quatre personnes dans la cité Taco à Rufisque, suite à une présumée association criminelle et tentative de trafic de fausse monnaie.



D’après les premiers résultats de l’enquête, cette opération découle d’une information qui a permis d’identifier un individu d’environ 70 ans, décrit comme un élément clé du réseau.

Ce dernier avait l’intention de « blanchir » des billets noirs dont la valeur était estimée à près de deux milliards de francs CFA. Les coupures auraient été acheminées sur le sol sénégalais par voie maritime en provenance de Gambie.



Les recherches effectuées par les gendarmes ont abouti à l’arrestation en cours de commission d’un individu principal suspect, accompagné de trois complices, dans un bâtiment en construction dans la cité Taco. Les quatre personnes ont été arrêtées et ensuite amenées dans les bureaux de la brigade afin de mener l’enquête.



La Gendarmerie nationale souligne l'importance de la coopération des citoyens et encourage les gens à rapporter toute conduite suspecte en contactant son centre d'appel

























































walf