Russie : Vladimir Poutine reconduit Mikhaïl Michoustine au poste de Premier ministre

Mikhaïl Michoustine et d'autres technocrates du cabinet sont crédités du maintien d'une performance économique relativement stable malgré les sanctions occidentales imposée après l'invasion de l'Ukraine.



Conformément à la législation russe, Mikhaïl Michoustine, 58 ans, qui occupait le poste depuis quatre ans, a présenté la démission de son cabinet mardi, lorsque M. Poutine a entamé son cinquième mandat présidentiel.





L'ancien chef des services fiscaux russes, s'est tenu à l'écart des déclarations politiques et a évité les interviews avec les médias au cours de son précédent mandat.



Le président de la chambre basse du Parlement, Viatcheslav Volodine, a annoncé que M. Poutine avait soumis la candidature de Mikhaïl Michoustine à la Douma.



En vertu des modifications constitutionnelles approuvées en 2020, la chambre basse approuve la candidature du Premier ministre, qui soumet ensuite les membres du cabinet à son approbation. Ces modifications étaient censées conférer au Parlement des pouvoirs plus étendus, mais la procédure est largement considérée comme une formalité, étant donné le contrôle exercé par le Kremlin sur cet organe.



La plupart des membres du cabinet devraient conserver leur poste, mais il n'est pas certain que Sergueï Choïgou, le ministre de la Défense, en fasse partie après l'arrestation du mois dernier de son principal associé, Timour Ivanov.



M. Ivanov, qui était vice-ministre de la Défense et responsable de projets de construction militaire de grande envergure, a été arrêté sur la base d'accusations de corruption et a reçu l'ordre de rester en détention dans l'attente de l'ouverture d'une enquête officielle.



L'arrestation d'Ivanov a été interprétée comme une attaque contre Sergueï Choïgou et comme un possible signe avant-coureur de son renvoi, malgré ses liens personnels étroits avec Vladimir Poutine.



Sergueï Choïgou a été critiqué pour les revers subis par l'armée russe au début de l'invasion de Ukraine.