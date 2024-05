Russie : un remaniement parmi les proches de Vladimir Poutine

Lors d’un remaniement surprise, Vladimir Poutine, tout juste investi pour un nouveau mandat à la tête de la Russie, a limogé son ministre de la Défense. Les deux hommes se connaissent bien, Sergeï Choïgou qui occupait ce poste depuis 2012 est considéré comme un proche du président russe.



Il est nommé à un autre poste clé : celui de secrétaire du Conseil de sécurité. Un poste jusque-là occupé par un autre fidèle de Vladimir Poutine, Nikolaï Patrouchev, qui est démis de ses fonctions, selon un décret du Kremlin.



Depuis, le timing de ces changements interroge. D’abord, ils interviennent en plein scandale de corruption au sein du ministère russe de la Défense. Et en pleine offensive de l’armée en Ukraine.



"Choïgou et Patrouchev, en même temps, alors qu'ils sont deux des quatre principaux responsables du pays. Et cela, sans véritable information préalable, alors qu'une contre-offensive est en cours dans le nord de l'Ukraine, je trouve cela vraiment très impactant et surprenant, mais nous verrons dans les prochains jours comment cela va se dérouler", explique Christopher Steele, ancien agent du MI6, les services de renseignement britanniques.



Considéré lui aussi comme un proche de Vladimir Poutine, Andreï Belooussov devient le nouveau ministre de la Défense. Un économiste de formation, qui n’a aucun bagage militaire.



Selon le Kremlin, le ministère de la Défense doit être ouvert à la compétitivité économique et aux idées innovantes.