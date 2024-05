SENEGAL-AFRIQUE-DIPLOMATIE / CEDEAO : le président Faye appelle à consolider les acquis de l’intégration sous régionale

Le chef de l’Etat sénégalais Bassirou Diomaye Faye, en visite de travail à Accra, a de nouveau souligné, vendredi, la nécessité d’œuvrer à la consolidation des acquis en matière d’intégration en admettant que la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’ouest traversait un moment difficile.



‘’La CEDEAO vit actuellement des moments difficiles, mais nous allons tous œuvrer à la consolidation des acquis en matière d’intégration, dans un élan de solidarité fraternelle commune’’, a-t-il déclaré lors d’une rencontre avec son homologue ghanéen.



Dans une allocution dont copie est parvenue à l’APS, le président sénégalais a insisté sur le fait que l’Afrique pouvait de nouveau connaître la prospérité et la puissance.



”Il nous faudra pour cela nous rassembler, avoir le panafricanisme chevillé au corps et travailler beaucoup et bien dans la solidarité et la complémentarité pour le développement du continent et l’épanouissement de nos populations”, a fait valoir Bassirou Diomaye Faye.



Il a assuré que l’unité était primordiale dans la sous-région ouest-africaine.



”C’est en étant unis que nous pourrons mieux engager ensemble les chantiers importants encore en suspens”, a-t-il ajouté.



La CEDEAO, minée par des coups d’Etat militaires successifs survenus dans quatre de ses quinze Etat membres, fait face à une crise accentuée par le retrait annoncé de trois pays, le Mali, le Niger et le Burkina Faso.





































































aps