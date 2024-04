SÉNÉGAL-GAMBIE | LES AXES D’UNE COOPÉRATION SOLIDE

Le déplacement du chef de l’État sénégalais, son Excellence Bassirou Diomaye FAYE, en Gambie, est bien plus qu’une simple visite diplomatique. Présenté par le Bureau d’Information Gouvernementale (BIG), ce voyage revêt une importance capitale dans la consolidation des liens historiques et la coopération entre Dakar et Banjul.



Le BIG souligne la volonté ferme du président FAYE de renforcer les relations de bon voisinage et le brassage socio-culturel entre les deux nations, les considérant comme une seule famille unie par la géographie, l’histoire et un destin commun.



« En plus des liens historiques qui les unis, le Sénégal et la Gambie entre- tiennent des relations commerciales très poussées. Les exportations de Dakar vers Banjul sont estimées à 110,7 milliards FCFA en 2022 (NACE 2022). Ce qui fait de la Gambie l’un des principaux clients du Sénégal dans la zone CEDEAO, derrière le Mali (708,8 milliards FCFA), la Côte d’Ivoire (114,4 milliards FCFA) et la République de Guinée (113,8 milliards FCFA) », renseigne le BIG.



Les domaines de coopération entre le Sénégal et la Gambie sont vastes et stratégiques, allant de la défense à l’environnement en passant par la sécurité, la justice, le tourisme et l’énergie. Cette coopération commerciale est également soulignée, avec la Gambie figurant parmi les principaux clients du Sénégal dans la CEDEAO, avec des exportations significatives.



La visite imminente du Président Faye en Gambie s’inscrit dans le cadre d’une volonté commune de renforcer les liens historiques et économiques entre les deux États. Cette rencontre promet de consolider davantage la coopération et d’ouvrir de nouvelles opportunités de développement pour les deux nations.



Avant sa visite en Gambie, le président FAYE s’est rendu à Nouakchott, marquant ainsi sa première sortie du territoire national depuis son élection à la tête du Sénégal. Ce déplacement témoigne de l’engagement du président FAYE à consolider les relations avec les pays voisins et à promouvoir la coopération régionale.











































































