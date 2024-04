SENEGAL-GAMBIE-COOPERATION / La prochaine session du Conseil présidentiel sénégalo-gambien se tiendra à Dakar (officiel)

Bassirou Diomaye Faye et Adama Barrow ont convenu samedi à Banjul de tenir la prochaine session du Conseil présidentiel sénégalo-gambien à Dakar, a-t-on appris dans la capitale gambienne.



Cette rencontre au sommet va se tenir à des dates qui seront fixées ultérieurement, ont notamment convenu les deux chef d’Etat lors de leur tête-à-tête au State House, la résidence officielle du président gambien.



Dans un communiqué conjoint rendu public à l’issue de cette rencontre, les présidents sénégalais et gambien ont décidé de se consulter régulièrement sur les questions d’intérêt mutuel.



Les deux Chefs d’État ont également échangé sur divers sujets et sur l’évolution de la situation au niveau régional, continental et mondial et ont convenu de poursuivre les consultations et la coopération sur les questions d’intérêt commun, a-t-on appris par la même source.



Faye et Barrow ont en même temps évoqué les contributions des deux pays à la paix, à la sécurité et au développement par le biais de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’ouest (Cedeao), de l’’Union africaine(UA), des Nations unies (ONU), de l’Organisation de la coopération islamique (OCI).



Le nouveau chef de l’Etat sénégalais a quitté Banjul à 17h 35 minutes à l’issue d’une visite de travail d’une journée en Gambie.



























































































































aps