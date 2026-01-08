SÉNÉGAL-MALI : RESPECT, CONCENTRATION ET AMBITION AVANT LE QUART DE FINALE

À la veille du quart de finale très attendu entre le Sénégal et le Mali, le sélectionneur des Lions, Pape Thiaw, accompagné de son milieu de terrain Pape Guèye, s’est présenté face à la presse dans une atmosphère à la fois sereine et studieuse. Entre respect mutuel, gestion du groupe et détermination, le discours sénégalais se veut lucide et empreint d’humilité.



D’emblée, Pape Thiaw a tenu à désamorcer toute tension autour de ce duel ouest-africain. « Entre le Sénégal et le Mali, ce n’est pas une guerre, c’est un match de football », a-t-il déclaré. Évoquant ses liens personnels avec le pays voisin, il a rappelé la profondeur des relations entre les deux peuples : « Nous avons tous un parent ou un voisin malien. Mon père est sénégalais et ma mère est malienne. »



Sur le plan sportif, le sélectionneur a insisté sur la richesse de son effectif et l’état d’esprit qui règne au sein du groupe. « J’ai amené vingt-huit titulaires. Il n’y a pas de hiérarchie figée. La concurrence est saine et mes choix dépendent de l’adversaire », a-t-il expliqué, mettant en avant la cohésion et la complémentarité des Lions.



Pape Thiaw n’a pas manqué de saluer la valeur de l’adversaire malien. « Le Mali a montré une grande solidité mentale, notamment en jouant à dix sans perdre. C’est une équipe qui mérite le respect », a-t-il souligné, appelant ses joueurs à une vigilance maximale : « Il faudra être concentrés dès la première minute. »



Aux côtés du sélectionneur, Pape Guèye a livré son analyse du match à venir, qu’il annonce âprement disputer. « Le Mali est une équipe très physique. Il faudra répondre à ce défi sans renoncer à notre football. Le match va beaucoup se jouer au milieu de terrain », a-t-il estimé .



Le milieu sénégalais a également insisté sur l’importance du soutien populaire. « Les supporters nous donnent une force incroyable. On se sent comme à domicile. Contre le Soudan, si on a pu revenir au score, c’est grâce à eux », a-t-il reconnu.



Pape Guèye a rendu hommage à Idrissa Gana Gueye, véritable pilier de l’équipe. « Gana nous apporte énormément de sérénité, sur et en dehors du terrain. Son expérience, sa communication et sa lecture du jeu rendent les choses plus faciles pour nous. »



À la veille de ce choc sous haute tension sportive, le Sénégal affiche ainsi un visage calme, confiant et déterminé, prêt à livrer une bataille footballistique intense face à un Mali respecté mais jamais craint.













































Rts