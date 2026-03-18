Sacre du Maroc sur « tapis vert » : Claude LE ROY parle de magouilles

La décision de la Confédération Africaine de Football (CAF) d’attribuer le titre de champion au Maroc par forfait, au détriment du Sénégal, suscite une polémique internationale qui ne cesse d’enfler.



Invité sur le plateau de La Chaîne L’Équipe, le technicien français Claude LE ROY, a porté des accusations d’une rare gravité contre la CAF.





L’ancien sélectionneur des Lions n’a pas utilisé de pincettes pour qualifier le verdict.



« Il y a eu beaucoup de magouilles pour décider que le Maroc est champion. C’est pitoyable pour l’image de la CAF », a-t-il fustigé en direct.



Selon lui, cette décision masquerait un déséquilibre des pouvoirs au sein de l’institution basée au Caire.



« On a l’impression que le Maroc peut tout se permettre. Ce n’est sans doute que le début de cette affaire », a-t-il ajouté, prédisant une suite judiciaire ou diplomatique à ce dossier.























































Walf