Saint Louis: Une assiette foncière de 1000 hectares oppose les habitants de Diama à un homme d'affaires

Un litige foncier de 1000 hectares oppose les habitants du village de Barage de Diama situé à Saint Louis à un homme d'affaires du nom de Mamadou Ndiaye.



En effet, selon la Rfm qui rapporte les propos des habitants, l'homme d'affaires, Mamadou Ndiaye, s'est vu affecter cette assiette foncière par la mairie dans le but d'un projet agricole. N'ayant pas été consulté, le mouvement Ar Suñu Suuf du village de Diama oppose un niet catégorique.



"Avec la manipulation de certains chefs du village, quelques personnes parmi les deux ou trois chefs du village se sont associés avec le maire et le bailleur pour vouloir semer le doute et attribuer plus de 1000 hectares de nos terres à une personne qui n'est même pas venue pour consulter les habitants sur les tenants et les aboutissants de son projet", a laissé entendre Cheikh Sadbou, un des membres du mouvement Ar Suñu Suuf de Diama sur la Rfm.



Poursuivant, il ajoute: "Ce projet touche à l'environnement et ça peut bloquer le circuit de l'eau qui venait du fleuve Sénégal jusqu'à Diama. Et des activités telles que la pêche, l'élevage qui étaient des activités les plus exercées pourraient être menacées. Les éleveurs et pêcheurs seront réduits à la plus simple expression du chômeur avec ce genre de projet. Il faudrait que les populations y voient leurs intérêts".



Face à cette préoccupation, les habitants du village de Diama interpellent les autorités.



"Nous lançons un appel solennel à toutes les autorités administratives de Saint-Louis notamment le gouverneur, le préfet de Dagana ainsi que le sous préfet de Ndiaye pour tirer cette affaire au clair. Nous demandons aussi au nouveau gouvernement de venir faire un audit foncier dans la commune de Diama parce qu'il y a une exploitation et des scandales fonciers qui ne disent pas leurs noms ici", ont-ils appelé.







































































seneweb