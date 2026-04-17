Saint-Louis : une femme, à la tête d’un réseau, arrêtée pour escroquerie au visa

L’Antenne régionale de Saint-Louis de la Division nationale de lutte contre le trafic de migrants et pratiques assimilées (DNLT), selon un communiqué de la Police nationale, a mis fin aux agissements de malfaiteurs. Les enquêteurs ont procédé au déferrement au parquet d’un individu pour association de malfaiteurs et escroquerie au visa.



L’affaire a éclaté à la suite de la plainte déposée par une première victime, qui avait versé une avance de trois millions de F CFA à la mise en cause. « Moyennant la promesse d’obtention d’un visa pour le Canada », l’intéressée avait accepté de régler cette somme, contre décharge, dans l’espoir de voyager. Mais passé le délai de deux mois convenu entre les parties, le visa promis n’a jamais été délivré et les fonds n’ont pas été remboursés, précise le communiqué.





Entendue par les enquêteurs de la DNLT, la suspecte a reconnu les faits qui lui étaient reprochés, tout en cherchant à minimiser son rôle.



« Elle a reconnu les faits, tout en arguant qu’elle n’agissait qu’en tant qu’intermédiaire », indique la note. Pourtant, le tollé créé par cette affaire dans la ville a permis de faire émerger d’autres victimes.



« La médiatisation de cette affaire a permis à une seconde victime de se signaler auprès de nos services, dénonçant une escroquerie similaire portant sur un préjudice de deux millions de F CFA », écrit la Police nationale. Interrogée sur ces nouveaux faits, la mise en cause « a également reconnu avoir reçu cette somme ».



Au total, ce sont donc 5 millions de F CFA que la suspecte aurait encaissés sans jamais fournir le moindre visa. L’individu a été déféré devant le parquet compétent.



Dans son communiqué, la Police nationale saisit cette occasion pour mettre en garde le public contre les promesses de voyage.



« La Police nationale rappelle au public que l’obtention de visas doit impérativement passer par les voies officielles et diplomatiques », conclut le communiqué.











































Walf