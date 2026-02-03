Scandale EPSTEIN : le nom de Karim WADE très présent dans les dossiers déclassifiés

L’affaire Jeffrey Epstein connaît un nouveau rebondissement avec la publication d’une salve inédite de documents. Parmi les trois millions de pages d’e-mails et de dossiers financiers rendus publics, le nom de Karim Meïssa WADE, ancien ministre, apparaîtrait en bonne place. Ces documents révéleraient l’existence d’échanges directs entre le défunt financier américain et l’ancien responsable politique.



Les documents révèlent une correspondance suivie entre 2010 et 2011, période durant laquelle Karim WADE occupait le « super-ministère » de la Coopération internationale, des Transports aériens et des Infrastructures.





Dans un message daté de 2011, Jeffrey Epstein écrit à WADE : « Je suis avec le Prince Andrew chez moi à New York, appelle si tu as un moment. Nous discutons des opportunités en Afrique. »





Des échanges ciblés sur les « opportunités en Afrique »



En novembre 2010, Karim WADE écrit à Epstein : « J’ai essayé de vous appeler à la demande de Sultan Bin Sulayem de Dubai World pour rencontrer Jeffrey Epstein. Je suis actuellement à Paris jusqu’à mardi. » D’autres échanges en 2011 évoquent des déplacements incessants entre Riyad, Paris et Pékin, ainsi que des discussions portant sur des projets non spécifiés et des références à des opérations bancaires offshore.



Jeffrey EPSTEIN, condamné pour crimes sexuels sur mineurs et trafic d’êtres humains, gravitait autour de nombreuses personnalités mondiales avant son arrestation et sa mort en 2019. Cependant les documents ne font pas état d’activités criminelles directes de la part de l’ancien ministre.



































Walf