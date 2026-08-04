Sécurité publique : Inauguration solennelle du nouveau commissariat d’arrondissement de Touba Tawfekh

L’arsenal sécuritaire de la cité religieuse de Touba s’enrichit d'une nouvelle infrastructure d'envergure. Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Makhtar Cissé, a présidé ce lundi la cérémonie officielle d’inauguration du commissariat d’arrondissement de Touba Tawfekh. Ce nouvel édifice, le second édifié au sein de la ville sainte, s'inscrit dans une dynamique de renforcement du maillage sécuritaire, dictée par une croissance démographique et un dynamisme économique particulièrement soutenus.



L'événement s'est déroulé en présence d’un éminent parterre de dignitaires, au premier rang desquels le directeur général de la Police nationale, l’Inspecteur général Mame Seydou Ndour, ainsi que de notables autorités administratives, territoriales et ecclésiastiques. Cette tribune solennelle a également consacré l'installation officielle du commissaire Diamé Yaré Fall, désormais à la tête de cette nouvelle unité opérationnelle.



Les autorités religieuses ont unanimement salué l’aboutissement de ce projet d’intérêt public. Mandaté par le Khalife général des Mourides, Serigne Kosso Mbacké a mis en exergue la portée stratégique de cette réalisation pour la protection des administrés. De son côté, Serigne Khadim Mbacké, chef du village de Mbacké Bari Taysir, s’est félicité de la concrétisation d’une doléance historique de la communauté.



Face à ces avancées, le magistrat de la ville de Touba, Abdou Lahat Ka, a toutefois exhorté l'État à poursuivre cet élan par l’implantation de sept unités de police supplémentaires, adossée à un accroissement conséquent des effectifs et des ressources logistiques.



Lors de son allocution, le ministre de l’Intérieur a rappelé que Touba, en sa qualité de deuxième agglomération du Sénégal, demeure exposée à des défis sécuritaires complexes, exacerbés par la délinquance, les trafics illicites, l'insécurité routière et la gestion des grands rassemblements confessionnels. L’avènement du commissariat de Touba Tawfekh répond ainsi à l'impératif de rapprocher l’institution policière des citoyens. Finie sur fonds propres de l’État, cette infrastructure s’intègre dans le programme de modernisation des services de sécurité, régi par le schéma directeur 2025-2029 de la Police nationale.



En guise de conclusion, Mouhamadou Makhtar Cissé a invité les populations à collaborer étroitement avec ce nouveau service.

Il a par ailleurs enjoint les fonctionnaires de police affectés à Touba Tawfekh à exercer leurs fonctions avec rigueur, professionnalisme et dans le strict respect des droits fondamentaux, réitérant l’engagement indéfectible du gouvernement à densifier la couverture sécuritaire nationale conformément aux orientations de la stratégie Sénégal 2050.

