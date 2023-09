Séjour en France- Ce que l'on sait de l'agenda de Charles III

Jeudi 21 septembre, Charles III se rendra au village rugby de Saint-Denis puis prononcera un discours devant le Sénat. Quant à la reine Camilla, elle rejoindra Brigitte Macron pour prendre la direction de la Bibliothèque nationale de France. Vers 15h, le rendez-vous sera donné au marché aux fleurs - en clin d'oeil à la défunte Elizabeth II - et sur le parvis de Notre Dame de Paris. La visite se poursuivra au Muséum national d’Histoire naturelle.



Vendredi 22 septembre, Charles III et Camilla quitteront Paris pour Bordeaux. Rencontre avec le maire Pierre Hurmic, visite de la « forêt expérimentale » puis détour par le Château Smith Haut Lafitte. Le couple de souverains quittera la Gironde en fin d'après-midi



Lors de la première journée du 20 septembre, le couple royal a atterri à l’aéroport d’Orly, où il a été accueilli par la Première ministre Elisabeth Borne. Après un arrêt par l'Arc de Triomphe, où il a retrouvé Emmanuel et Brigitte Macron, pour une cérémonie militaire, il s'est rendu à l'Elysée. Dernière étape : le banquet d’État donné en l'honneur de Charles III et Camilla qui s'est tenu dans la Galerie des Glaces du château de Versailles.