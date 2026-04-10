Sénégal : Pilier de l’économie, le BTP lutte pour sa survie

Le secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP) connaît une forte expansion, mais il demeure confronté à des problèmes d’ordre majeur qui fragilisent son essor. Selon Walf Quotidien, le chiffre d’affaires global du secteur tourne autour de 23 000 milliards de FCFA, et les seuls BTP représentent pratiquement 1 500 à 2 000 milliards de FCFA.



Cette manne financière s’accompagne d’un impact social considérable en matière d’emploi. Les BTP mobilisent ainsi environ 250 000 emplois qualifiés et près de 350 000 emplois non qualifiés, soit un total de quelque 600 000 personnes, tous niveaux de qualification confondus.





Pourtant, derrière ces chiffres impressionnants se cache une réalité beaucoup plus sombre pour les acteurs du secteur. Modibo DIOP qui donne les chiffres, souligne avec gravité qu’une entreprise sur deux dépasse difficilement les cinq premières années d’existence. Pire encore, deux entreprises sur dix décèdent, et il insiste sur ce terme lourd de sens, après à peine deux années d’exercice.



Ces chiffres révèlent une mortalité précoce des jeunes pousses du BTP, malgré la vitalité apparente du secteur. Cette contradiction entre la croissance globale et la fragilité structurelle des entreprises appelle à une réflexion urgente sur les conditions de financement, d’accompagnement et de régulation dans un domaine pourtant stratégique pour l’économie et l’emploi.









































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