Slovaquie : Robert Fico, de nouveau opéré ce vendredi, toujours dans un état préoccupant

Lors d'un conférence de presse à Handlová où Robert Fico est hospitalisé depuis 3 jours, le ministre de la Défense Robert Kalinak a déclaré que "le Premier ministre a été opéré pendant deux heures et demie. Son état reste très grave, mais cette opération a permis une meilleure cicatrisation des blessures."



Il a remercié la population pour "tous les mots de soutien reçus", et a ajouté que "tous les processus du pays continuaient à fonctionner" notamment le travail dans les ministères.



Il a terminé par cette formule rassurante, "l'État est stable et le patient l'est aussi aujourd'hui."



Robert Fico, 59 ans, a été abattu de plusieurs balles ce mercredi, alors qu'il saluait ses partisans après une réunion gouvernementale dans cette ancienne ville minière située au centre de Slovaquie





L'enquête continue



Ce vendredi, la police accompagnée par le suspect a fouillé son domicile à Levice. Elle a saisi quelques documents et son ordinateur.



Une chaîne de télévision slovaque, a montré des images de l'homme casqué, menotté et étroitement surveillé par des troupes d'élite, armes à la main, juste après la perquisition.



La police n'a pas fait de commentaires en raison de l'interdiction faite par les procureurs de publier l'identité du suspect et d'autres détails de l'affaire.



La presse semble pourtant savoir qu'il s'agirait de Juraj Chintula, un écrivain et poète de 71 ans. Les motifs de son acte sembleraient uniquement politiques.