Société : Manifestation à Cabrousse : tensions autour de l’interdiction du "Undo Mayo"

Ce mercredi matin, plusieurs jeunes ont pris d’assaut le chemin menant à la plage de Cabrousse pour protester contre l’arrêté préfectoral interdisant la tenue du festival traditionnel "Undo Mayo". Face aux gendarmes déployés sur place, les manifestants ont exprimé leur colère et leur incompréhension.



Selon nos sources, une délégation des organisateurs est actuellement reçue par le gouverneur de région pour tenter de désamorcer la situation.



Par ailleurs, des femmes en colère se sont également jointes à la manifestation, certaines protestant torse nu et en sous-vêtements, défiant les forces de l’ordre dans un geste de désespoir et de révolte.

La situation devient de plus en plus tendue depuis la publication de l’arrêté préfectoral.















La voix du Fogny