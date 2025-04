Supposée vente d'actions de BP GAS : 3 escrocs, dont le PDG d'OSCONSULTING, arrêtés à Mbao

La brigade territoriale de la Zone franche industrielle a démantelé une escroquerie à grande échelle à Mbao. Trois personnes, dont le directeur général de la société OSCONSULTING, ont été arrêtées par les gendarmes de cette unité de la compagnie de Keur Massar. Le préjudice est estimé à plusieurs millions de francs CFA.



Le DG d'OSCONSULTING, M. Seck avait installé illégalement un cabinet à Mbao, avec la complicité du nommé A. L. Camara chargé du projet au Fonds d’impulsion de la microfinance, et son assistant répondant au nom d'O.Traoré, employé à la gare routière des Baux maraîchers.



Originaire de Touba, le cerveau de la mafia, M. Seck, faisait croire que sa société OSCONSULTING est le partenaire accrédité par BP Gas, filiale de la société britannique (British Petroluum) pour sa représentation au Sénégal. À cet effet, il cédait de supposées actions de BP GAS à des particuliers.



Le DG d'OSCONSULTING et ses acolytes auraient ainsi fait plusieurs victimes à Touba, Mbao et ailleurs, selon des sources de Seneweb proches du parquet.



Il ressort de l'enquête de la gendarmerie que les trois mis en cause ne disposent d'aucune autorisation administrative pour mener leur activité sur le territoire national. M. Seck n'a brandi aucun document pour justifier un éventuel partenariat entre sa structure et BP GAS lui permettant de céder des parts ou des actions.



Après clôture du dossier, le trio incriminé a été déféré hier au tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye pour escroquerie.

































































seneweb