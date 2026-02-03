Sûreté urbaine : les raisons de la libération de Doudou Wade après son audition

Convoqué puis entendu par la Sûreté urbaine du commissariat central de Dakar, Doudou Wade s’est présenté hier devant les enquêteurs de la Sûreté urbaine du commissariat central de Dakar.



Toutefois, à l’issue de cette audition, les autorités judiciaires ont décidé de le remettre en liberté. Cette décision serait motivée par son état de santé jugé très fragile et son âge.



Il convient de préciser que cette remise en liberté ne met pas fin à la procédure. L'enquête se poursuit et Doudou Wade reste à la disposition de la justice, qui pourrait à nouveau le convoquer si nécessaire.









































































seneweb