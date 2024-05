TERRORISME EN FRANCE: DEUX JEUNES DE 15 ET 18 ANS QUI ÉVOQUAIENT DES "PROJETS D'ATTAQUES COORDONNÉES" MIS EN EXAMEN

Ils échangeait sur les réseaux sociaux depuis plusieurs semaines et évoquaient des "projets d'attaques coordonnées à court terme". Deux adolescents âgés de 15 et 18 ans ont été mis en examen pour "participation à une association de malfaiteurs terroriste en vue de la préparation de crimes d’atteinte aux personnes, a appris BFMTV auprès du Parquet national antiterroriste (PNAT), confirmant une information de RTL.



Originaires de la région Grand Est pour l'un et de la région Occitanie pour l'autre, les deux jeunes étaient manifestement acquis à l’idéologie djihadiste, indique le PNAT.



Le jeune homme âgé de 18 ans a été placé en détention provisoire. L'adolescent âgé de 15 ans a été placé sous contrôle judiciaire.



Les investigations ont été confiées à la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) et se poursuivent dans le cadre de l’information judiciaire sur ces projets et sur l'implication des deux personnes mises en examen.