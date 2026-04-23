TOURNÉE ÉCONOMIQUE À KOLDA -BASSIROU DIOMAYE FAYE LANCE DES PROJETS STRUCTURANTS ET ACTE L’ÉQUITÉ TERRITORIALE

Le Président Bassirou Diomaye Faye compte faire en sorte que l’équité territoriale se traduise par des investissements utiles, des services plus accessibles et des perspectives plus solides dans les territoires. La tournée économique, prévue du 23 au 25 avril dans la région de Kolda, conforter cette orientation claire du Chef de l’État. Accueilli chaleureusement par les populations à Vélingara, le Président de la République s’est rendu à l’usine SODEFITEX, la première étape hautement significative de sa tournée économique de son périple dans le Fouladou.





FILIÈRE COTON : 16 000 PRODUCTEURS, PLUS DE 20 000 HECTARES, 500 000 PERSONNES IMPACTÉES, 700 EMPLOIS DIRECTS, 3,5 MILLIARDS FCFA GÉNÉRÉS…



À travers cette visite, c’est toute l’importance stratégique de la filière cotonnière qui est mise en lumière. Présente depuis plus de 50 ans au service du monde rural, elle structure l’activité économique, soutient les revenus, renforce la sécurité alimentaire et contribue à la stabilité des territoires. La filière encadre plus de 16 000 producteurs, couvre plus de 20 000 hectares et fait vivre plus de 500 000 personnes. Elle génère également entre 400 et 700 emplois directs selon les niveaux de production, dont 270 permanents, et distribue 3,5 milliards FCFA de revenus aux producteurs et acteurs ruraux. Cette séquence traduit une orientation claire du Chef de l’État. Le développement territorial ne peut être durable s’il ne s’appuie pas sur des filières capables de créer de la valeur au plus près des bassins de production. En ce sens, la SODEFITEX apparaît comme un levier de souveraineté économique, de valorisation du monde rural, d’emplois pour les jeunes et les femmes et d’industrialisation nationale. Aujourd’hui, la dynamique de relance de la filière ouvre des perspectives nouvelles. Avec plus de 25 000 tonnes de coton graine, plus de 10 000 tonnes de coton fibre produites en 2025-2026, et un objectif de 100 000 tonnes à l’horizon 2030, cette visite rappelle qu’un territoire progresse lorsque l’État veille à consolider les bases productives, industrielles et sociales de sa prospérité.





SARÉ COLY SALÉ : LE CHEF DE L’ÉTAT PLACE LES AMÉNAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES AU CŒUR DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE



Le Président de la République s’est ensuite rendu à Saré Coly Salé pour visiter le secteur G du bassin de l’Anambé, une réalisation structurante pour l’agriculture régionale et pour l’ambition nationale de souveraineté alimentaire. Porté par la SODAGRI, en collaboration avec le ministère de l’Agriculture, ce périmètre aménagé sur 1229,85 hectares et structuré en 914 parcelles illustre le rôle décisif des investissements productifs dans la transformation des territoires. Ce projet vise à accroître durablement la production agricole, à améliorer les conditions de vie en milieu rural, à développer les activités économiques, notamment pour les jeunes et les femmes, et à renforcer la résilience des exploitations. Les travaux du marché de base sont exécutés à 99 %. À travers cette étape, le Chef de l’État réaffirme une ligne de fond. La souveraineté alimentaire ne se décrète pas. Elle se construit par des aménagements maîtrisés, des infrastructures efficaces, un meilleur usage de l’eau et une volonté constante de faire des territoires ruraux des espaces de production, de stabilité et de prospérité. En somme, cette visite de terrain du Président donne à voir une conception exigeante de l’action publique, investir là où se jouent à la fois la sécurité alimentaire du pays, la création de revenus et l’ancrage de perspectives plus solides pour les populations.





RENFORCER LA COMPÉTITIVITÉ DES PME ENGAGÉES DANS LES FILIÈRES PRIORITAIRES (MANGUE, ANACARDE, MAÏS, PÊCHE ET L’ÉLEVAGE)





Quant au Bureau de mise à niveau (BMN), il a mis en avant le rôle stratégique de la modernisation des entreprises dans la réussite des agropoles au Sénégal. Selon ses responsables, la mise à niveau constitue un pilier essentiel pour renforcer la compétitivité des petites et moyennes entreprises engagées dans les filières prioritaires telles que la mangue, l’anacarde, le maïs, la pêche et l’élevage. Institution placée sous la tutelle du ministère de l’Industrie et du Commerce, le BMN accompagne les entreprises à travers des diagnostics, des plans de modernisation, des primes d’investissement et un suivi technique. Dans le cadre de l’agropole Sud, 53 entreprises ont bénéficié d’un accompagnement global estimé à 597,9 millions de F CFA. Ces financements ont permis de mobiliser 1,287 milliard de F CFA d’investissements, soit un effet de levier de 2,15%. Les appuis visés portent sur les études de diagnostic, les équipements et aménagements, ainsi que les investissements immatériels tels que la formation et les outils de gestion. Sur le plan de l’emploi, ces investissements ont contribué à consolider 1.237 postes et à créer 221 nouveaux emplois dans la zone sud, selon les données du BMN.





INAUGURATION SAMU QUI VA POLARISER LES RÉGIONS DE KOLDA, SÉDHIOU ET ZIGUINCHOR ET POSE PREMIÈRE PIERRE PÔLE MÈRE-ENFANT AU CHR DE KOLDA





Fort de ces résultats, le BMN ambitionne d’étendre son dispositif à l’ensemble des agropoles du pays, avec un accent particulier sur l’accès au financement et l’attraction d’investisseurs nationaux et internationaux, y compris ceux de la diaspora. Les autorités sénégalaises considèrent la mise à niveau des entreprises comme un axe structurant de la politique industrielle et agricole, en lien avec les objectifs de transformation économique et de souveraineté alimentaire. Le Président Bassirou Diomaye Faye va aussi inaugurer, vendredi, l’antenne régionale du SAMU (Service d’aide médicale urgente) qui va couvrir les trois régions administratives de la Casamance : Kolda, Sédhiou et Ziguinchor. Selon le programme mis à la disposition de la presse, le Président de la République va également procéder, le même jour, à la pose de la première pierre du Pôle mère-enfant au centre hospitalier régional de Kolda. Le Chef de l’État Bassirou Diomaye Diakhar Faye est aussi attendu au Daaka de Médina Gounass, où l’armée sénégalaise a déployé une boulangerie mobile pour apporter son soutien aux milliers de pèlerins venus du Sénégal et de l’étranger, avant la fin de sa tournée économique dans le sud du pays.

