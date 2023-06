Tabaski- Ce bel exemple de générosité de Maodo Malick Mbaye envers une soeur Chrétienne

Rédigé par Dakarposte le Vendredi 30 Juin 2023 à 13:51

C'est connu: majoritairement de confession musulmane, le Sénégal est réputé pour sa tolérance religieuse en raison de l’implication des communautés chrétienne et musulmane.

La population sénégalaise est majoritairement de confession musulmane soufie (plus de 90 %). Les derniers chiffres officiels renseignent qu’elle est composée de 49 % de Tidianes, 31 % de Mourides, 8 % de Khadr et 6 % de Layènes. Les chrétiens, principalement catholiques, représentent un peu plus de 5 %. Malgré cette domination numérique, le pays est réputé pour sa tolérance religieuse. Cette coexistence pacifique est liée à la volonté réciproque des deux communautés, chrétienne et musulmane.

En tous les cas, l'actuel DG de l'ANAMO a, comme disait un évêque, cultivé, raffermi et promu le dialogue interreligieux en tendant la perche à une sœur Sénégalaise, Chrétienne, amie ...virtuelle sur Facebook.

Dakarposte publie in extenso le touchant témoignage de Venus Sène après le geste noble au sens...noble du terme de Maodo Malick Mbaye.