Tensions entre Dakar et Luxembourg : Ousmane SONKO riposte après l’annonce de suspension des financements

Un différend diplomatique oppose le Sénégal à un partenaire européen. Alors que l’Assemblée nationale a récemment alourdi les sanctions pénales relatives à l’homosexualité, le Luxembourg a annoncé la suspension de ses aides financières accordées à Dakar.



Une décision qui a provoqué la réaction cinglante du Premier ministre, Ousmane SONKO, lors de la prière de l’Aïd el-Fitr à Ziguinchor.



C’est à Ziguinchor, fief politique du Premier ministre, que la réponse est venue.

« J’ai entendu qu’un pays d’Europe, lors du vote de la loi de cette chose que je ne veux pas prononcer, a annoncé suspendre ses financements accordés au Sénégal », a déclaré le chef du gouvernement.

Et de poursuivre :

« J’avais prévu, dès mon retour à Dakar, de lui écrire pour lui dire que lui et son pays n’ont qu’à retenir leur financement».





Ces propos ont été vigoureusement applaudis par l’assistance et affiche une volonté affirmée de redéfinir les partenariats internationaux sur la base du « respect de la souveraineté nationale ».



























































Walf