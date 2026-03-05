Thiès : Idrissa Seck honoré de la Médaille de la Ville, samedi

À quelques semaines de la célébration du 65e anniversaire de l’indépendance du Sénégal, la capitale du Rail s’apprête à honorer ses fils les plus illustres. La Mairie et le Conseil municipal de Thiès organisent ce samedi une cérémonie solennelle pour décerner la « Médaille de la Ville » à dix personnalités ayant marqué l’histoire et le développement de la cité.



Cette distinction, la plus haute à l’échelle communale, vise à célébrer des parcours d’exception dans des domaines aussi variés que la religion, l’économie, le sport, l’enseignement supérieur et la politique. « Cette cérémonie rendra hommage aux personnalités distinguées et célèbrera leur contribution exceptionnelle au développement de notre ville », souligne le communiqué officiel de la municipalité.





Idrissa SECK et des icônes à titre posthume



La liste des récipiendaires reflète la diversité et la richesse du capital humain de Thiès. Parmi les figures politiques, l’ancien maire et ancien Premier ministre Idrissa SECK sera décoré. La ville rendra également un hommage vibrant à des bâtisseurs aujourd’hui disparus, à l’image du magnat du pétrole Abdoulaye DIAO (ITOC) et du guide religieux Serigne Saliou TOURE.



Les dix personnalités honorées sont Serigne Mounirou NDIEGUENE Al Khalifa, Monseigneur André GUEYE, Feu Serigne Saliou TOURE, Feu Abdoulaye Diao ITOC, Mayoro Fall ; Idrissa Seck, Djiby DIAGNE « Mon Parent » ; Professeure Ramatoulaye Mbengue DIAGNE (Rectrice de l’USSEIN) ; Feu Boubacar DIOP dit « Bouba Diakhao », et Souleymane KANTE.



Pour rappel, la ville de Thiès a été choisie par les autorités nationales pour accueillir, le 4 avril prochain, le défilé officiel du 65e anniversaire de l’accession du Sénégal à la souveraineté internationale.









































Walf