Thiès : Un conducteur de Jakarta au cœur d'une affaire de viol

Un Jakartaman est accusé d'avoir commis un acte ignoble. D'après Le Quotidien, il a violé, vendredi dernier, un bébé de 2 ans et 9 mois au quartier Bayal Khoudia Badiane de Thiès. "J'ai constaté l'absence de mon fils quand je suis rentrée du boulot à 18 heures. J'ai demandé à une colocataire et elle m'a dit que S. Ndiaye se trouve dans la chambre de Kintou, un conducteur de moto. Je suis allé directement dans ladite chambre et j'ai frappé à la porte en lui demandant où se trouve mon fils. Mais, il m'a répondu qu'il ne s'y trouvait pas. J'ai insisté. Et c'est quand j'ai tiré le rideau que j'ai vu Kintou en train de sodomiser mon enfant", a expliqué la mère de l'enfant. Le présumé violeur, peint par ses colocataires comme un coutumier des faits, a pris la fuite. Aux dernières nouvelles, il est activement recherché par la police.