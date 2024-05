Trafic de cocaïne : ce que l’on sait de l’arrestation du fils d’Idrissa Seck

Fils de l’ancien Premier ministre Idrissa Seck, Abdoulaye Seck a été arrêté pour trafic international de drogue présumé en même temps que sept autres personnes. Les mis en cause sont en garde à vue dans les locaux de l’Office central de la répression du trafic illicite des stupéfiants (OCRTIS) à Dakar, selon L’Observateur.



Le journal du Groupe futurs médias (GFM) rapporte que Abdoulaye Seck et Cie sont tombés mardi dernier à Keur Ayib (région de Kaolack) alors qu’ils détenaient, d’après les enquêteurs, 18 kilogrammes de cocaïne, notamment.



«Les éléments de l’OCRTIS de Dakar ont été aidés par leurs pairs de Kaolack et Mbour», souligne la source, qui ajoute que ces derniers ont exploité une info faisant état «d’un vaste réseau de trafic international de drogue, entrepris par une bande de huit malfaiteurs dont le cerveau serait» le fils de Idrissa Seck, candidat malheureux à la présidentielle du 24 mars dernier.



Les dealers présumés revenaient de la sous-région, signale L’Observateur. Le journal informe qu’en plus de la drogue dure, les policiers ont saisi sur eux, entre autres pièces, «un kit de consommation de skunks, des titres de propriété portant sur du foncier, une arme, du haschich, quatre véhicules et du matériel de télécommunication. Une forte somme d’argent en dollar et livre sterling a été découverte par devers les malfaiteurs [présumés].».







































































































seneweb