Trafic de faux-monnayage démantelé à Kounoune : Plus de 368 millions de FCfa saisis

Les agents de la Sûreté urbaine (SU) ont réalisé une importante saisie, en démantelant un réseau de trafic de faux billets à Kounoune. Les hommes du commissaire Goudiaby ont mis la main sur 5 800 coupures de billets en dollars, à la suite de l'arrestation du faux-monnayeur M. Ndong, selon les informations exclusives de "Seneweb". Le montant global de cette belle moisson, est évalué à 368,3 millions de francs Cfa.



Pour assurer la protection des citoyens et de leurs biens, le Commissariat central de Dakar, sous la direction du Commissaire divisionnaire Mamadou Tendeng et ses unités, a multiplié les patrouilles et les investigations sur le terrain. C'est dans ce cadre que les éléments de la Sûreté urbaine ont récolté un beau cadeau de fin d'année.



En effet, détaille "Seneweb", les policiers de cette unité d’élite ont démantelé un trafic de faux-monnayage. Tout a commencé lorsque le chef de la SU a reçu un renseignement relatif à l'existence d'une entreprise criminelle à Kounoune. La descente des limiers dans cette localité du département de Rufisque, le 31 décembre dernier, a permis aux hommes du commissaire Ismaïla Goudiaby, d'arrêter le commerçant M. Ndong. La perquisition de son domicile de Kounoune, s'est soldée par la saisie de billets non authentiques en dollars, d'une contrevaleur de 368,3 millions FCfa, selon les informations de "Seneweb". Il ressort du dossier que M. Ndong entretenait ce réseau criminel avec des complices.



Au terme de l'enquête diligentée par la Sûreté urbaine, M. Ndong a été déféré ce jeudi 2 janvier au Tribunal de grande instance de Rufisque. Il est poursuivi pour association de malfaiteurs, tentative de contrefaçon et de falsification de signes monétaires ayant cours légal au Sénégal et à l’étranger.