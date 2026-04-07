Trafic de produits pharmaceutiques : un réseau impliqué dans des tentatives d’avortement clandestin démantelé à Dakar

Les pandores de la Brigade de Recherches de Dakar sis à un jet de pierre de l'avenue Faidherbe ont procédé, hier en fin d’après-midi, au démantèlement d’un réseau présumé impliqué dans la vente et la distribution illégales de produits pharmaceutiques, destinés notamment à des interruptions clandestines de grossesse.



Dakarposte a appris que tout est parti d’un renseignement fourni par une source anonyme, signalant l’existence d’un individu proposant à la vente des comprimés pouvant provoquer l’interruption d’une grossesse avancée.



Selon les premiers éléments de l’enquête, un contact a été établi avec le principal suspect, identifié sous les initiales P.N., qui aurait proposé la fourniture de ces produits pour un montant de 150 000 francs CFA. Un rendez-vous a ainsi été fixé pour la livraison.

C’est dans ce cadre qu’un individu, désigné sous les initiales C.F., présenté comme livreur, a été interpellé au niveau du stade Demba Diop au moment de la remise des comprimés.



Poursuivant leurs investigations, les enquêteurs ont été conduits vers un second suspect, identifié sous les initiales F.D., considéré comme le fournisseur. Ce dernier tenait un point de vente à Keur Serigne Bi, où une importante quantité de comprimés a été découverte.



Entendu par les enquêteurs, F.D. a reconnu les faits, indiquant s’adonner à cette activité depuis un certain temps. Il a également révélé que le principal commanditaire utilisait régulièrement des intermédiaires pour récupérer les produits.

De son côté, C.F. a contesté toute implication régulière dans ce réseau, affirmant avoir été mis en relation avec le commanditaire par le fournisseur.



Les deux suspects ont été placés en garde à vue pour association de malfaiteurs, vente illégale de produits pharmaceutiques, exercice illégal de la pharmacie et tentative d’avortement clandestin.



L’enquête se poursuit activement en vue d’identifier et d’interpeller le principal suspect, P.N., ainsi que toute autre personne impliquée dans ce réseau.





Affaire à suivre...