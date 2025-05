Transactions suspectes portant sur 10 milliards FCFA : deux autres fils de Macky cités

L’affaire des transactions suspectes portant sur 10 milliards FCFA ne concernent pas seulement pas Amadou Sall, le fils aîné de l’ancien Président Macky Sall. Il faudra désormais intégrer son frère, Mohamed Ibrahima, et sa sœur, Khatum Derwiche. Les trois enfants de l’ancien chef de l’État sont maintenant tous placés au cœur de l’enquête de la DIC sur les transactions suspectes relevées dans le rapport de la Centif.



Selon Wal fadjri Quotidien, qui donne l’information dans son édition de ce jeudi 8 mai, les enquêteurs ont découvert que «SF-Farms SAS, une société sénégalaise d’élevage fondée en 2020» appartient à Amadou, Mohamed Ibrahima et Khatum Derwiche Sall.



Le journal signale que cette entreprise, à l’instar de la Société civile immobilière (SCI) Newport, de SCP ASA Vinvest, «une société ivoirienne partageant la même adresse que Woodrose-Investment», et Sénégal Transport Service SARL, «aurait des liens financiers étroits et suspects» avec Farba Ngom, placé sous mandat depuis février dernier pour, notamment, blanchiment de capitaux.





Si Amadou Sall a été convoqué au Pool judiciaire financier (PJF), ce mercredi 7 mai- il n’a pas déféré-, et est visé par un réquisitoire du parquet demandant son inculpation et son placement sous mandat de dépôt, son frère et sa sœur ne sont pas pour le moment inquiétés.



























































