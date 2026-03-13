Tribunal de Dakar: L’ami d’Azoura Fall relaxé

Serigne Saliou Fall, ami du militant de Pastef Assane Guèye, alias Azoura Fall, a comparu ce vendredi devant le tribunal des flagrants délits de Dakar. Il était poursuivi pour mise en danger de la vie d’autrui et abandon d’un véhicule à un tiers non titulaire de permis de conduire. Placé sous mandat de dépôt le 11 mars dernier, Serigne Saliou Fall était accusé d’avoir prêté son véhicule à Azoura Fall, lequel avait eu un incident à la Médina. Conduit au parquet de Dakar, Azoura Fall a finalement été interné à l’hôpital psychiatrique de Thiaroye.

À la barre, le prévenu a contesté les faits qui lui sont reprochés. Selon lui, son ami aurait pris les clés de sa voiture à son insu. « Azoura est mon ami. Il fréquente mon domicile, mais je ne lui ai pas donné le véhicule. D’habitude, il venait toujours avec une voiture. Mais ce jour-là, il n’en avait pas. Je l’ai laissé dans mon salon en train de regarder la télévision. Je me suis couché vers 23 heures. Vers 3 heures du matin, il m’a appelé en vain parce que je dormais. Je me suis réveillé vers 5 heures et on m’a informé qu’Azoura avait fait un accident avec ma voiture. Je me suis rendu compte qu’il avait pris les clés que j’avais laissées au salon », a-t-il expliqué.

La partie civile, Sounoune Barry, ne s’est pas présentée à l’audience. Pour sa part, le procureur de la République a requis l’application de la loi pénale. La défense, assurée par Mes Aziz Diop et Abdy Nar Ndiaye, a plaidé la relaxe, estimant que leur client n’était impliqué ni de près ni de loin dans cette affaire. Au terme des débats, le tribunal a relaxé purement et simplement Serigne Saliou Fall.













































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