Trump affirme que Poutine "est devenu complètement fou" après des frappes meurtrières en Ukraine

Le président américain Donald Trump a déclaré qu'il n'était "pas content de ce que fait Poutine", en réaction à des frappes aériennes russes d'une ampleur inédite sur l'Ukraine au cours du week-end.



"Il tue beaucoup de gens. Je ne sais pas ce qui a bien pu arriver à Poutine", a déclaré Donald Trump aux journalistes avant de monter à bord d'Air Force One dimanche, alors que le président américain s'apprêtait à rentrer à Washington.



"Je le connais depuis longtemps. Je me suis toujours bien entendu avec lui. Mais il envoie des roquettes sur des villes et tue des gens. Et je n'aime pas cela du tout", a-t-il dit, ajoutant que les attaques s'étaient produites alors que son homologue russe, Vladimir Poutine, et lui-même étaient "en pleine discussion".

Ce week-end Moscou a lancé un barrage de drones et de missiles lors de frappes successives sur plusieurs régions ukrainiennes, faisant au moins 12 morts - dont quatre dans l'oblast de la capitale, Kyiv - et des dizaines de blessés.





L'armée de l'air ukrainienne affirme que la Russie a lancé 367 drones et missiles sur le pays au cours de la nuit de samedi à dimanche, soit l'attaque aérienne la plus importante depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022.



Par ailleurs, lorsqu'un journaliste lui a demandé s'il était prêt à imposer des sanctions supplémentaires à la Russie, à l'instar de l'UE, Donald Trump a répondu qu'il envisageait "absolument" de le faire.



Donald Trump reporte les droits de douane de 50 % contre l'UE



En ce qui concerne les droits de douane, le président américain a annoncé qu'il reporterait du 1er juin au 9 juillet l'application de nouveaux droits de douane de 50 % sur les produits en provenance de l'Union européenne.





Donald Trump explique qu'après un "bon appel" avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, il avait accepté de repousser la date afin de mener des négociations avec l'Union.





Donald Trump avait menacé de taxer à 50 % toutes les importations en provenance de l'Union européenne dans un message publié vendredi sur les réseaux sociaux.



Il avait également déclaré que les négociations avec l'Union des Vingt-sept - qui a été formée selon lui "dans le but principal de profiter des États-Unis" - "ne menaient nulle part".



Le commissaire européen chargé du Commerce et de la Sécurité économique, Maroš Šefčovič, a réagi à la menace de Donald Trump en réaffirmant son engagement à conclure un accord commercial qui "fonctionne pour les deux parties" et qui soit fondé sur "le respect, pas sur les menaces".