UCAD : Près de 4 milliards FCFA déboursés pour payer les bourses

À l’issue de plusieurs rencontres entre le Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Pr Daouda Ngom, le Directeur des Bourses, Jean Amédé Diatta, et le collectif des étudiants de l’UCAD, de nouvelles propositions ont été formulées pour mettre fin à la tension qui secoue le campus.



Selon les informations communiquées, la première mesure consiste à assurer le paiement de la bourse de Master 1 durant l’année académique 2025-2026, tandis que celle du Master 2 sera versée au cours de l’année 2026-2027. Le ministre, sur instruction du Premier ministre, a par ailleurs décidé d’accorder une aide exceptionnelle de 115 000 FCFA aux 12 238 étudiants actuellement en retard de paiement, en plus des 24 mois réglementaires.



Une seconde série de mesures concerne directement les étudiants de Master 2. Une dérogation sera accordée à ceux inscrits en 2025-2026. Pour les étudiants dont la formation est en phase d’achèvement ou de soutenance, l’État prévoit une enveloppe globale de 390 000 FCFA, correspondant à une mensualité de 65 000 FCFA versée de février à juillet 2026. En complément, ceux n’ayant pas encore reçu leurs allocations liées aux changements de taux bénéficieront, dès février 2026, d’un paiement de 300 000 FCFA. Les subventions de mémoire, d’un montant habituel de 150 000 FCFA, seront quant à elles versées en début janvier 2026.



L’ensemble de ces efforts financiers représente un montant total de 3,827 milliards de FCFA, selon la Direction des bourses.



Le ministère rappelle par ailleurs que le premier paiement de l’année universitaire 2025-2026; couvrant les mois d’octobre, novembre et le trousseau, reste ouvert à tout étudiant éligible, même en l’absence des résultats académiques de l’année précédente. Cela concerne notamment les étudiants de Licence 1, Licence 2 et Master 1. Cependant, les étudiants ayant déjà redoublé une fois dans leur cycle, ceux âgés de 30 ans ou plus, ainsi que ceux dont les listes ont été transmises après le 20 octobre 2025, ne seront pas éligibles.

Le gouvernement invite enfin les étudiants à reprendre immédiatement les cours et assure que les discussions se poursuivront avec les amicales et les parties prenantes afin d’actualiser les textes relatifs aux allocations dans l’enseignement supérieur d’ici la fin du premier semestre 2026.







































