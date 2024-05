URGENT- Impliqué dans une affaire de visas, le lutteur "Lac 2" déféré au parquet

Dakarposte a appris de sources judiciaires que le lutteur Papis Cissé dit "Lac de Guiers 2" a été finalement déféré au parquet.



Au moment où ces lignes sont écrites, il est au niveau de la cave du tribunal de Pikine en attendant son face à face avec le maitre des poursuites (entendez le procureur).



Nos radars, qui suivent comme de l'huile sur le feu l'évolution de cette affaire, vous promettent d'y revenir amplement!





Pour rappel, le lutteur a été arrêté avant-hier à son domicile de la cité des enseignants à Guédiawaye et placé en garde à vue au commissariat central.



L'affaire concerne une plainte déposée par un tailleur pour une somme de 3,5 millions FCFA non remboursée, liée à un voyage en France. Lac 2 avait entre-temps voyagé en France où il a séjourné pendant plusieurs mois avant de retourner au bercail dans la plus grande discrétion. Le chef de file de l’écurie Walo a été finalement cueilli par la police après une enquête rapide après les aveux d’un intermédiaire et proche, Salam, témoin de la remise en main propre de 3,5 millions FCFA pour l’obtention d’un visa à Lac de Guiers 2.



Selon Les Échos, le préjudice est estimé une vingtaine de millions de FCFA. La police a été saisie d’une dizaine de lettres plaintes pour des faits d’escroquerie au voyage présumée. Son complice A.S Diagne est activement recherché.