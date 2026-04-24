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Un courriel divulgué laisse entendre que le Pentagone envisage de suspendre l'Espagne de l'OTAN

Rédigé par Dakarposte le Vendredi 24 Avril 2026 à 19:53 modifié le Vendredi 24 Avril 2026 - 21:53

Un courriel interne du Pentagone a révélé la colère des États-Unis à l'égard de l'Espagne et d'autres alliés de l'OTAN concernant le refus de mettre à disposition des bases pour des frappes contre l'Iran, et laisse entendre que des pressions sont exercées sur les dépenses de défense.


Un courriel divulgué laisse entendre que le Pentagone envisage de suspendre l'Espagne de l'OTAN
Un courriel interne divulgué suggère que le Pentagone a envisagé plusieurs options pour sanctionner les pays de l'OTAN qui ont refusé d'apporter leur aide dans la guerre contre l'Iran. Parmi ces options figurent la suspension de l'adhésion de l'Espagne à l'OTAN et la remise en cause du soutien américain au contrôle territorial britannique des Malouines.

Ce courriel interne décrit la frustration, largement exprimée à Washington, face à certains pays de l'OTAN qui empêchent les forces américaines d'utiliser leurs bases aériennes pour le ravitaillement en vol de leurs avions militaires, ainsi que leur espace aérien lors de leurs missions de bombardement en Iran.

Le refus d'accès aux bases et aux droits de survol (ABO) est détaillé dans ce courriel, initialement publié par Reuters, comme étant « le strict minimum pour l'OTAN », selon un responsable anonyme cité dans l'article.

Par ailleurs, une source haut placée au sein de l'OTAN a déclaré à Euronews que le ton employé dans ce courriel n'est « pas surprenant », compte tenu du « mécontentement du président américain Donald Trump à l'égard de l'Europe, et en particulier de l'Espagne ».


Le Premier ministre espagnol, Pedro Sánchez, est la voix européenne la plus virulente contre la guerre menée par les États-Unis et Israël en Iran.

Dès les premiers jours de la guerre, alors que d'autres pays apportaient un soutien tacite aux frappes, l'Espagne a refusé aux États-Unis l'accès aux bases militaires exploitées conjointement sur son territoire, dénonçant les attaques contre l'Iran comme une « intervention militaire injustifiée et dangereuse ».

Selon une source au sein de l'OTAN, la frustration de Trump envers l'Espagne remonte au refus de Sánchez d'augmenter les dépenses militaires de 2,1 % à 5 % du PIB, conformément à l'engagement pris par tous les autres alliés de l'OTAN. Trump a qualifié l'Espagne de « pays à la traîne ». « Ils n'ont aucune excuse pour ne pas le faire, mais ce n'est pas grave. Franchement, peut-être faudrait-il les exclure de l'OTAN », a-t-il déclaré peu après.

« Cela s'inscrit dans la stratégie politique de Sánchez visant à satisfaire sa base électorale », a ajouté la source. « Ils sont le seul pays à avoir déclaré ne pas avoir besoin de consacrer 5 % de leur PIB à la défense », a-t-elle précisé à Euronews.

À la demande de Trump, les alliés de l'OTAN ont accepté, lors du sommet annuel des dirigeants de l'Alliance à La Haye l'an dernier, de porter leurs dépenses de défense à un niveau historique de 5 % du PIB d'ici 2035. Madrid insiste cependant sur le fait que l'Espagne peut atteindre ses objectifs en matière de capacités militaires avec 2 % de son PIB.


Parallèlement, Sánchez a balayé les questions concernant le rapport, affirmant que le gouvernement s'appuie sur « les documents et positions officiels, et non sur des communications informelles », a-t-il déclaré aux journalistes lors d'un sommet des dirigeants européens à Chypre vendredi.

Le courriel du Pentagone, qui proviendrait des plus hautes sphères du département américain de la Défense, envisage également des représailles contre le Royaume-Uni après le refus public du Premier ministre britannique, Keir Starmer, de participer au conflit.


Ce courriel examine la possibilité de réévaluer le soutien diplomatique américain aux possessions européennes historiques, telles que les îles Malouines, près de l'Argentine.

Le département d'État américain reconnaît depuis longtemps le Royaume-Uni comme administrateur officiel des îles Malouines, suite à la guerre de 1982 qui a vu la Grande-Bretagne reconquérir ces îles.

L'Argentine a toujours revendiqué ces îles comme siennes, et son président actuel, Javier Milei, est un proche partisan de Trump.

Selon les experts, il est impossible pour les États-Unis de suspendre l'adhésion de l'Espagne à l'OTAN, mais les critiques fréquentes de Trump à l'égard de cette alliance transatlantique vieille de 77 ans sont extrêmement préjudiciables.

« On ne peut pas exclure un pays de l'OTAN sans violation substantielle de procédure, ce qui, dans le cas de l'Espagne, est totalement inexistant », a déclaré l'ancien capitaine de l'armée britannique, le Dr Patrick Bury.

« Mais il [Trump] a tellement dénigré l'OTAN, peut-elle survivre aux trois prochaines années ? », a-t-il déclaré à Euronews lors d'un entretien téléphonique.

Les pays membres de l'OTAN étaient « parfaitement dans leur droit de refuser l'accès aux bases militaires », a-t-il affirmé.

« En 1986, lors de l'intervention américaine en Libye, la France et l'Espagne ont toutes deux fermé leurs bases aériennes aux Américains ; il existe donc un précédent », selon le Dr Bury.

« Il n'y a eu aucune consultation avec l'OTAN concernant cette guerre, et l'Iran ne fait pas partie du territoire de l'OTAN », a déclaré Bury, maître de conférences spécialisé dans les conflits armés et la lutte contre le terrorisme à l'Université de Bath, au Royaume-Uni.


Il s'est également interrogé sur les motivations de la personne ayant divulgué le document, se demandant si sa publication s'inscrivait dans une stratégie plus globale de l'administration américaine visant à nuire à l'OTAN.



Les attaques verbales et les menaces de retrait de Trump de l'OTAN se sont multipliées depuis le début de la guerre en Iran. Il a depuis qualifié l'alliance de « tigre de papier » et accusé ses alliés de l'avoir abandonné à son sort concernant l'Iran.

« La question principale est de savoir qui a divulgué ce document et pourquoi ? », a demandé Bury.

« S'agissait-il d'une campagne plus large visant à affaiblir l'OTAN, ou d'une tentative d'inciter les alliés à agir concernant le détroit d'Ormuz ? »

Le détroit d'Ormuz, l'une des voies maritimes internationales les plus importantes au monde, est fermé en raison de la guerre en Iran.

L'Iran a initialement bloqué le détroit pour perturber les approvisionnements maritimes occidentaux, provoquant un chaos persistant et une flambée des prix de l'énergie.

Depuis, les États-Unis ont instauré leur propre blocus, fermant totalement la voie maritime à la navigation à destination et en provenance des ports iraniens.

Un courriel divulgué laisse entendre que le Pentagone envisage de suspendre l'Espagne de l'OTAN

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