Un tik-tokeur envoyé en prison

Le Tiktokeur Amadou Cissé dit « Gaïndé Macky » placé sous mandat de dépôt



Cueilli à son domicile par les policiers, dimanche dernier, l’influenceur connu sous le pseudo Gaïndé Macky va passer sa première nuit en prison, rapporte Press Afrik. Il est poursuivi pour trafic de migrants, par le Pool judiciaire financier.

Gaïndé Macky, influenceur sénégalais et militant de l’Alliance pour la République (Apr) a été arrêté, dimanche dernier, par la Sûreté urbaine de Dakar (Su) pour trafic de migrants. Déféré hier mardi devant le procureur de la République financier, il est inculpé puis placé sous mandat de dépôt, ce mercredi. Le juge d’instruction financier a ouvert une information judiciaire contre le mis en cause.



Tout est parti selon Seneweb, d’une plainte de K. Mbow à la Sureté urbaine (SU) contre Amadou Cissé dit Gaïndé Macky. Dans sa plainte, il a déclaré avoir remis la somme de 3 070 000 F CFA au mis en cause pour faire voyager son petit frère en Italie ainsi que d’autres candidats à l’immigration. Mais, après avoir encaissé la somme, il a fait transiter le garçon vers le Maroc. Cependant, explique K. Mbow, Amadou a laissé en rade son frère avec un autre garçon au Royaume chérifien où ils ont vécu dans des conditions pénibles. K. Mbow a soutenu que son petit frère est toujours bloqué au Maroc.



Après une enquête, les policiers ont découvert que le mis en cause est un habitué des faits. Il tient un réseau entre le Sénégal, le Maroc et l’Italie pour convoiter des candidats à l’émigration dans des conditions difficiles.

Face aux enquêteurs, Gaïndé Macky a admis que le voyage avait avorté et qu’il devait rembourser les plaignants.

Toutefois, il n’a pas respecté ses engagements et il a fait faux bond aux enquêteurs qui l’avaient libéré sur convocation.











































































seneweb