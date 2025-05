Un tribunal fédéral américain bloque les droits de douane de Donald Trump

Le Tribunal américain du commerce international a bloqué les droits de douane imposés par Donald Trump en vertu d'une loi sur les pouvoirs d'urgence, remettant en question l'ensemble de ses politiques économiques qui ont ébranlé les marchés financiers mondiaux. La décision du panel composé de trois juges est intervenue après plusieurs actions en justice contre les politiques du président américain. Selon ces plaintes, les droits de douane de Donald Trump à l'occasion du "Jour de la libération" outrepassaient l'autorité présidentielle.





Le président américain a déclaré à plusieurs reprises que les droits de douane obligeraient les fabricants à rapatrier des emplois aux États-Unis et qu'ils généreraient suffisamment de recettes pour réduire les déficits budgétaires fédéraux. Il voulait ainsi utiliser les droits de douane pour contraindre d'autres pays à négocier des accords favorables aux États-Unis, laissant entendre qu'il fixerait lui-même les tarifs si les conditions n'étaient pas satisfaisantes.



Le porte-parole de la Maison-Blanche, Kush Desai, a déclaré que les déficits commerciaux équivalaient à une urgence nationale "qui a décimé les communautés américaines, laissé nos travailleurs sur le carreau et affaibli notre base industrielle de défense - des faits que le tribunal n'a pas contestés. (...) L'administration Trump reste déterminée à utiliser tous les leviers du pouvoir exécutif pour résoudre cette crise et restaurer la grandeur américaine."



En l'état actuel des choses, Donald Trump pourrait ne pas disposer de la menace des taxes à l'importation pour imposer sa volonté à l'économie mondiale comme il l'avait prévu, puisque cela nécessiterait l'approbation du Congrès. On ne sait pas encore si la Maison-Blanche réagira à la décision en suspendant tous ses tarifs d'urgence sur l'électricité.





Le président américain pourrait encore être en mesure de lancer temporairement des taxes à l'importation de 15 % pendant 150 jours sur les pays avec lesquels les États-Unis accusent un déficit commercial substantiel. L'arrêt note qu'un président dispose de ce pouvoir en vertu de la section 122 de la loi sur le commerce de 1974.

Cette décision a porté un coup décisif à certaines des mesures les plus controversées et les plus emblématiques du second mandat de M. Trump, qui dure depuis quatre mois. L'administration a rapidement déposé un avis d'appel, en vertu duquel la Cour suprême sera presque certainement appelée à rendre une décision finale.



L'affaire a été entendue par trois juges : Timothy Reif, nommé par M. Trump, Jane Restani, nommée par le président Ronald Reagan, et Gary Katzman, nommé par le président Barack Obama. La décision a laissé en place tous les droits de douane que M. Trump a mis en place en utilisant ses pouvoirs au titre de l'article 232 de la loi de 1962 sur l'expansion du commerce (Trade Expansion Act).





Alors que les droits de douane doivent généralement être approuvés par le Congrès, Donald Trump a déclaré qu'il avait le pouvoir d'agir pour remédier aux déficits commerciaux qu'il qualifie d'urgence nationale. Une douzaine d'États ont également intenté des actions en justice, l'Oregon en tête. "Cette décision réaffirme que nos lois sont importantes et que les décisions commerciales ne peuvent pas être prises en fonction des caprices du président", a déclaré Dan Rayfield, procureur général de l'Oregon.





Les marchés bondissent après la décision de la décision du tribunal



Les actions asiatiques ont progressé et les contrats à terme américains ont bondi après la décision du Tribunal américain du commerce international de bloquer l'entrée en vigueur des tarifs douaniers de Donald Trump.



L'indice S&P 500 a progressé de 1,6 %, tandis que l'indice Dow Jones Industrial Average a gagné 1,2 %.



L'indice australien S&P/ASX 200 a gagné 0,3 % à 8 418,90.



L'indice japonais Nikkei 225 a bondi de 1,5 % pour atteindre 38 263,36. Le plus grand allié des États-Unis en Asie avait précédemment demandé à Donald Trump d'annuler les droits de douane qu'il a imposés sur les importations en provenance du Japon et d'arrêter les droits de douane de 25 % sur l'acier, l'aluminium et les automobiles. La décision a également poussé le dollar à la hausse contre le yen japonais. Il s'échangeait à 146,06 yens tôt jeudi, contre 144,87 yens tard mercredi.





En Corée du Sud, qui, comme le Japon, dépend fortement des exportations vers les États-Unis, le Kospi a fait un bond de 1,4 % pour atteindre 2 707,77. Les actions ont également été soutenues par la décision de la Banque de Corée d'abaisser son taux d'intérêt directeur de 2,75 % à 2,5 %, afin de réduire la pression sur son économie.





Les actions américaines ont diminué, le S&P 500 perdant 0,6 % à 5 888,55. Il est toujours à moins de 4,2 % de son record après avoir grimpé en flèche dans l'espoir que le pire de la tourmente causée par la guerre commerciale de Trump soit passé. Le mois dernier, il se situait à environ 20 % en dessous de ce niveau. Le Dow industrials a perdu 0,6 % à 42 098,70 et le Nasdaq composite a reculé de 0,5 % à 19 100,94.



Dans d'autres transactions tôt jeudi, le pétrole brut de référence américain a gagné 60 cents pour atteindre 62,44 dollars le baril. Le pétrole Brent, la norme internationale, a ajouté 56 cents à 64,88 $ le baril.

L'euro a glissé de 1,1292 $ à 1,1239 $.